Bei der Landtagswahl in Hessen müssen CDU und SPD dem aktuellen ARD-Deutschlandtrend zufolge mit massiven Stimmenverlusten rechnen. Anderthalb Wochen vor der Wahl liegt die CDU von Ministerpräsident Volker Bouffier der Umfrage zufolge nur noch bei 26 Prozent, die SPD bei 21 Prozent. Ähnlich wie vergangenen Sonntag in Bayern würden die Grünen mit 20 Prozent der Stimmen auch einen Rekordwert in Hessen erreichen.

Die AfD liegt laut der Umfrage bei zwölf Prozent und würde damit erstmals in den hessischen Landtag einziehen. Die Partei wäre damit künftig in allen 16 Bundesländern im Landtag beziehungsweise Senat vertreten. Die ARD-Umfrage sieht zudem die FDP bei neun Prozent, die Linkspartei bei acht.

Laut den Umfragewerten hätte die amtierende schwarz-grüne Landesregierung unter Ministerpräsident Bouffier keine Mehrheit mehr. Auch ein Bündnis von CDU und SPD wäre nicht möglich. Rechnerisch denkbar sind dagegen ein Jamaika-Bündnis aus CDU, Grünen und FDP oder eine rot-rot-grüne Koalition unter dem grünen Spitzenkandidaten und amtierenden Landwirtschaftsminister Tarek Al-Wazir als neuem Ministerpräsidenten.



Für den ARD-Deutschlandtrend befragte das Meinungsforschungsinstitut infratest dimap am Dienstag und Mittwoch dieser Woche 1.002 Wahlberechtigte. Der statistische Fehlerbereich liegt zwischen 1,4 und 3,1 Prozentpunkten.



Über die Unsicherheiten von Umfragen Repräsentative Umfragen unterliegen immer Fehlern. Man kann davon ausgehen, dass der tatsächliche Wert mit hoher Wahrscheinlichkeit in einem Bereich von einem bis drei Prozentpunkten über oder unter den letztlich angegebenen Messwerten liegt. Den Korridor dieses statistischen Fehlers zeigen wir ab sofort in unseren Grafiken zu Wahlumfragen. Die Ergebnisse basieren immer auf Stichprobenbefragungen. Diese decken in der Regel nur spezielle Teile der Bevölkerung ab (zum Beispiel Menschen mit Festnetz-Telefonanschluss oder Internetnutzer). Einige potenzielle Teilnehmer sind ablehnend und wollen erst gar nicht befragt werden. Fragen werden mitunter auch falsch verstanden und nicht immer aufrichtig beantwortet. Zum Beispiel auch in Reaktion auf vorangegangene Umfragen. Um jedoch ein allgemeines Meinungsbild über alle Bevölkerungsgruppen hinweg zu berechnen, müssen die Demoskopen fehlende Messwerte und vermutete Ungenauigkeiten ausgleichen und die vorliegenden Zahlen neu gewichten. Diese (in der Regel nicht transparenten) Formeln unterscheiden sich in den Instituten und führen daher zu unterschiedlichen Aussagen. Umfragewerte sind immer Momentaufnahmen. Mehr als eine grobe Tendenz für ein Meinungsbild lässt sich daraus nicht ableiten. Selbst wenn die Aussagen und Berechnungen zum Veröffentlichungszeitpunkt der Umfrage nahe an der Realität liegen, ist immer noch offen, ob die damals befragten Wähler zum Beispiel später tatsächlich ihre Stimme abgeben oder sich kurzfristig umentscheiden. Weitere Hintergründe über unseren Umgang mit Wahlumfragen finden Sie in unserem Transparenzblog Glashaus .

Zuvor hatte das ZDF-Politbarometer ähnliche Zahlen veröffentlicht: Auch in dieser Umfrage schneiden CDU und SPD schlecht ab und erreichen Werte von 26 beziehungsweise 20 Prozent. Die Grünen könnten demnach sogar 22 Prozent der Stimmen erreichen.

Al-Wazir beliebtester Politiker

Dieser Umfrage zufolge ist Al-Wazir derzeit beliebtester Politiker des Landes. Auf einer Skala von plus fünf bis minus fünf kommt er auf einen Wert von 1,7. Bouffier erreicht einen Wert von 1,2, SPD-Landeschef Thorsten Schäfer-Gümbel liegt bei 0,8. Al-Wazir hat bislang gesagt, das Regierungsbündnis mit der CDU fortführen zu wollen.

Bei der Landtagswahl in Hessen vor fünf Jahren erreichte die CDU von Bouffier noch 38,3 Prozent, die SPD 30,7. Die Grünen bekamen 11,1 Prozent der Stimmen, FDP und Linke schafften es knapp in den Landtag mit 5 beziehungsweise 5,2 Prozent. Die AfD scheiterte damals noch an der Fünf-Prozent-Hürde und erreichte 4,1 Prozent.