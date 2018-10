Wenn es in der Wirtschaft so richtig boomt, spricht man von einem sich selbstverstärkenden Aufschwung. Etwas Ähnliches erleben derzeit die Grünen. Nach ihrem historischen Wahlsieg in Bayern am vergangenen Sonntag, bei dem die Partei ihr Ergebnis verdoppeln konnte, geht es nun auch in Hessen weiter bergauf. Dort wird in anderthalb Wochen ein neuer Landtag gewählt.

In zwei am Donnerstag veröffentlichten Umfragen erreichen die Grünen gar die 20-Prozentmarke und sie sind der SPD dicht auf den Fersen. Laut infratest dimap kommen sie auf 20 Prozent, die SPD auf 21 Prozent und die CDU auf 26 Prozent. Die Forschungsgruppe Wahlen hingegen sieht die Grünen sogar auf Platz zwei vor der SPD: Die CDU erreicht in dieser Erhebung ebenfalls nur 26 Prozent, die Grünen klettern auf 22 Prozent und die SPD fällt auf 20 Prozent.

So könnten die Grünen, anders als in Bayern, zum entscheidenden Akteur bei der Regierungsbildung in Hessen werden. Denn tatsächlich sind gleich mehrere Bündnisse mit grüner Beteiligung – oder sogar unter grüner Führung – möglich.



Ziemlich beste Freunde

Das derzeitige schwarz-grüne Bündnis in Hessen hat allerdings nur vielleicht noch eine Mehrheit. Beide Parteien zusammen kommen bei der Forschungsgruppe Wahlen auf 48 Prozent. In der infratest-Umfrage reicht es mit 46 Prozent nicht mehr für eine Mehrheit.



In Hessen wäre aber auch ein Jamaika-Bündnis denkbar, denn die FDP liegt stabil bei acht bis neun Prozent und dürfte also auf jeden Fall im nächsten Landtag vertreten sein.



Trotz ihrer Stärke haben die Grünen klargemacht, dass sie sich ein Weiterregieren unter CDU-Ministerpräsident Volker Bouffier gut vorstellen könnten. Der grüne Spitzenkandidat Tarek al-Wazir gehört zu den Realpolitikern in seiner Partei. Seit 2013 ist er Vizeministerpräsident und Verkehrs- sowie Wirtschaftsminister und in dieser Position offenbar auch im konservativen Lager anschlussfähig: Laut Umfragen ist al-Wazir der beliebteste Politiker in Hessen.



In den vergangenen Jahren hat das schwarz-grüne Bündnis zudem weitgehend konfliktfrei zusammengearbeitet. Protagonisten beider Seiten bestätigen sich gegenseitig, dass man sich – trotz aller inhaltlichen Differenzen, zum Beispiel bei der inneren Sicherheit – immer auf die Zusagen des jeweils anderen habe verlassen können. Regierungschef Bouffier verweist gern darauf, dass sein grüner Vize den umstrittenen Ausbau des Frankfurter Flughafens umgesetzt habe – obwohl er selbst ihn kritisch sieht.

Ausgerechnet in Hessen, wo die CDU einst als besonders konservativ galt und wo 1985 die erste rot-grüne Landesregierung gebildet wurde, haben die Erzfeinde von damals also zu einem für beide Seiten bekömmlichen Umgang miteinander gefunden. Im Grunde, so konnte man in den vergangenen Monaten oft hören, wollten beide Partner das Bündnis genau in dieser Form gerne fortsetzen.



Baden-Württemberg II

Doch werden die Grünen sich auch dafür entscheiden, wenn sie auf der anderen Seite sogar die Chance hätten, den Ministerpräsidenten zu stellen? Auch ein grün-rot-rotes Bündnis hätte nach der Umfrage des Politbarometers nämlich eine Mehrheit (50 Prozent). Hessen in eine Art Baden-Württemberg II zu verwandeln mit einem grünen Ministerpräsidenten an der Spitze, wäre jedenfalls sicher ein sehr starkes Argument für die Grünen, diese Option jedenfalls sehr sorgfältig auszuloten. Die Chancen, dass ein solches Bündnis gelingen könnte, stehen allerdings nicht sehr gut. Schon 2013 wäre eine rot-rot-grüne Regierung im Prinzip möglich gewesen, doch damals waren die Verhandlungen am Streit über die Haushaltspolitik gescheitert. Die Linke hatte die von SPD und Grünen geforderten Einsparungen nicht mittragen wollen.