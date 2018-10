Herausforderer zu sein, kann Spaß machen. Thorsten Schäfer-Gümbel steht am Mittwochabend im himmelblauen TV-Studio des hessischen Rundfunks und erfreut sich sichtlich daran, seinen Kontrahenten zu piesacken: Ministerpräsident Volker Bouffier (CDU) habe die Dieselfahrer im Pendlerland Hessen alleingelassen, zu wenige Lehrer für die hessischen Schulen parat, den öffentlichen Nahverkehr vernachlässigt, zweifelhafte Rechtskonservative in den eigenen Reihen und durch die Privatisierung von 60.000 Wohnungen den Mietwucher befördert.

Im TV-Duell, zehn Tage vor der Landtagswahl in Hessen, hat der SPD-Spitzenkandidat, bisher eigentlich eher als freundlicher Softie bekannt, in den Kampfmodus geschaltet. Zweimal schon, daran erinnert die Moderatorin, habe Schäfer-Gümbel sich für die SPD erfolglos um den Einzug in die Wiesbadener Staatskanzlei beworben. Warum tue er sich das noch mal an? "Ich fühle mich so gut vorbereitet wie nie", antwortet der mit einem strahlenden Lächeln.

Nach 60 Minuten Fernsehabend muss ihm da wohl selbst Volker Bouffier heimlich beipflichten. Schäfer-Gümbel, im hellgrauen Anzug, das Hemd ohne Krawatte, schaut die ganze Sendung über ziemlich vergnügt drein, zudem hat er für jede Situation einen schnellen Spruch oder eine Antwort parat. Er präsentiert die Rolle des Herausforderers und Anpackers so überzeugend, dass der CDU-Ministerpräsident mit der Zeit sichtbar aus der Ruhe kommt und unwirsch wird: Schäfer-Gümbel solle mehr "Demut zeigen", fordert Bouffier, seine Kritik sei "Unsinn" und die Sendung werde zwar "lebhaft, wenn wir so durcheinander reden", aber der Zuschauer verstehe es nicht.

Alle Augen auf Hessen

Für Bouffier ist das kein leichter Abend. Seit 19 Jahren regiert die CDU Hessen, er selbst ist seit 2010 im Amt. Bisher verließ sich seine Partei im Wahlkampf auf die guten Beliebtheitswerte seiner schwarz-grünen Landesregierung, doch seit die große Koalition in Berlin in der Dauerkrise ist, schrumpfen auch die Umfragewerte der Hessen-CDU. Zuletzt fiel sie unter 30 Prozent, ein Desaster für die Partei. Kanzlerin Angela Merkel (CDU) sagte in dieser Woche, dass sie den hessischen Wahlkampf genau beobachte, und warnte vor einer rot-rot-grünen Machtübernahme in Wiesbaden. Sollten die Christdemokratinnen in Hessen tatsächlich nach dem 28. Oktober nicht weiterregieren können, würde der Frust darüber ziemlich schnell in Berlin und bei der CDU-Chefin landen. Merkels Macht würde weiter schwinden, auch deswegen muss Bouffier gewinnen.

Doch der CDU-Politiker tut sich im Fernsehduell schwerer als sonst. Langatmig antwortet er auf die Fragen der Moderatorin, weil er die Schuldzuweisungen des SPD-Kandidaten entkräften will. Wenn in Hessen Bahnverbindungen fehlten, so sei nicht der Ministerpräsident, sondern die Deutsche Bahn schuld. Auch die SPD werde sehen, dass kostenlose Kitaplätze nicht so einfach zu bezahlen und Lehrerinnen nicht herbeizuzaubern seien. Bouffier verliert sich in Details, im Vergleich zu seinem Herausforderer wirkt er altväterlich und so immer mal wieder auch ziemlich arrogant. Alles Fehler, die in so einem Fernsehformat, was auf Sympathiewerte setzt, nicht passieren sollten.

Doch es nicht nur das. Auf die provozierende Einstiegsfrage der Moderatorin, ob er in seinem Alter nicht an Ruhestand denke, antwortet der 66-Jährige versteinert, er habe "Freude an der Gestaltung der Zukunft" und "noch viele Ideen". Seine Hauptidee für Hessen klingt allerdings wie aus dem typischen CDU-Programm der 2000er-Jahre: "Zukunftsfähige Arbeitsplätze."

Klarer Sieger

All das führt dazu, dass SPD-Herausforderer Schäfer-Gümbel sich am Ende als Sieger des Abends fühlen kann. Ob der mediale Erfolg aber den bisher konstanten Vorsprung der CDU von einigen Prozentpunkten weiter schmelzen wird, ist fraglich. Auf Schäfer-Gümbel lasten ebenfalls die zentnerschweren Hoffnungen der Bundespartei. Nach dem Neun-Prozent-Debakel in Bayern und dem Groko-Frust in Berlin soll der Hesse nun beweisen, dass die SPD auch anders kann. In den jüngsten Umfragen lag die hessische Oppositionspartei schließlich bei mehr als 20 Prozent – und das, obwohl die Grünen im Land genauso stark dastehen wie in Bayern.

Schäfer-Gümbel führt das auf die Volksnähe zurück, die er als Landeschef der SPD verordnet habe. Tatsächlich legt der Kandidat unermüdlich viele Kilometer zwischen seiner Heimat in Gießen und den restlichen Landesteilen zurück, kommt mit Menschen ins Gespräch. Doch Ministerpräsident Bouffier hat eben auch recht, wenn er sagt, die SPD setze in Hessen auf die gleichen Wahlkampfthemen wie in Bayern: Mieten, Mobilität, Bildung. Am Ende aber hätten die Menschen in Bayern doch überwiegend konservativ gewählt.

Immerhin können die Sozialdemokraten in Hessen auf eine größere Basis hoffen als in Bayern: Bis 1999 wurde das Land weit überwiegend von der SPD regiert, Schäfer-Gümbel pflegt auch gute Beziehungen zu den Gewerkschaften in dem reichen Bundesland.

Regierungswechsel in Hessen?

Der SPD-Kontrahent könnte allerdings nur in einem rot-rot-grünen Bündnis Ministerpräsident werden. Das wäre eine ziemliche Herausforderung, denn die Linkspartei in Hessen gilt trotz ihrer patenten Spitzenkandidatin Janine Wissler als chaotischer Haufen. Auch von den Grünen ist daher Skepsis gegenüber einem solchen Bündnis zu hören. Schon nach der vergangenen Wahl 2013 wurde eine rot-rot-grüne Koalition ausgelotet – ohne Erfolg.

Grünen-Spitzenkandidat Tarek Al-Wazir hat bereits deutlich gemacht, dass er lieber weiter mit der CDU regieren wolle. Beide Parteien sagen, sie arbeiteten trotz aller Unterschiede gut, krisenfrei und pragmatisch zusammen. Notfalls würde Schwarz-Grün die FDP als Mehrheitsbeschafferin ins Boot holen wollen. In einem TV-Vierkampf der kleineren Parteien am Montag forderte Al-Wazir den FDP-Kandidaten bereits dazu auf, es nicht wie Christian Lindner zu machen, falls man ihn noch brauche.

SPD-Kandidat Schäfer-Gümbel weiß um die Vorliebe der Grünen – umso mehr versucht er, das aktuelle Regierungsbündnis als langweilige Status-quo-Option zu verkaufen: "Stillstand hat einen klaren Namen: Schwarz-Grün." Doch laut einer Umfrage hätten die meisten Hessen lieber genau diese Konstellation als Rot-Rot-Grün oder gar die große Koalition.



Ein Bündnis aus Union und SPD wäre rechnerisch möglich, und Bouffier und Schäfer-Gümbel schließen eine solche Option trotz ihrer Reibereien nicht aus. Als erfahrene Politiker wissen sie, dass diese Herausforderung auf sie zukommen könnte, wenn keine andere Option bleibt. In den Parteizentralen in Berlin wünscht man sich das nicht. Am Mittwochabend noch twitterten Sozialdemokraten in ganz Deutschland glücklich über ihren TSG, wie Thorsten Schäfer-Gümbel gern abgekürzt wird. Kurzzeitig durfte die SPD mal wieder träumen. Die hessische Landtagswahl, die so lange im Schatten der Abstimmung in Bayern stand, könnte jedenfalls noch richtig spannend werden.