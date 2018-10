Hessens Ministerpräsident Volker Bouffier (CDU) hofft nach der Landtagswahl am Sonntag auf eine Fortsetzung der schwarz-grünen Koalition. "Wir haben eine sehr erfolgreiche Arbeit abgeliefert", sagte Bouffier im ZDF-Morgenmagazin. Die Koalition habe inhaltlich gut, "ohne ständigen Krawall, ohne ständigen Krach, ohne ständige Krisensitzung" gearbeitet. "Wir stehen sehr gut da, wir könnten dem noch eine ganze Menge hinzufügen", sagte der CDU-Politiker.

Auch sein Koalitionspartner von den Grünen hofft darauf, nach der Wahl weiter zu regieren. Der Grünen-Spitzenkandidat Tarek Al-Wazir sagte, er wolle die Grünen so stark zu machen, dass an ihnen keiner vorbeikomme. "So wie aussieht haben wir gute Chancen darauf." Eine der Stärken seiner Partei sei, "dass wir nicht um uns selbst kreisen wie die große Koalition, sondern uns mit der Sache beschäftigen", sagte Al-Wazir.

Laut aktuellen Umfragen könnte es knapp werden für eine Fortsetzung der schwaz-grünen Koalition. Die CDU kommt auf 28 Prozent, die AfD auf zwölf Prozent und FDP und Linke auf acht Prozent. Die SPD lag in Umfragen zuletzt bei 20 Prozent und damit gleichauf mit den Grünen.

Auf die Frage nach möglichen Konsequenzen für die große Koalition im Bund und Bundeskanzlerin Angela Merkel bei einem schlechten Abschneiden der CDU bei der Hessen-Wahl ging Bouffier nicht konkret ein. Die CDU wolle bei der Landtagswahl erfolgreich sein, "dann ist das auch ein Beitrag zur Stabilisierung der großen Koalition" in Berlin.

"Es wird zu viel gelabert und zu wenig gemacht", sagt Schäfer-Gümbel

Bouffier ist einer von Merkels Stellvertretern an der CDU-Spitze. Anfang Dezember will sich Merkel auf einem Parteitag in Hamburg erneut zur Parteichefin wählen lassen. Sollte die Wahl in Hessen verloren gehen, dürfte es dabei zu Debatten um die Kanzlerin kommen.

"Die Umfragen sind nicht so gut für uns in dem Maße, wie wir uns das erhoffen", räumte Bouffier ein. Hessen-Themen spielten im Wahlkampf kaum eine Rolle. Der Streit zwischen den Schwesterparteien CDU und CSU über die Flüchtlingspolitik habe Folgen. "Dass der Streit in der Union uns nichts genutzt hat, da müssen wir nicht drumrum reden", sagte Bouffier. Die Grünen wiederum profitierten von der Ablehnung der großen Koalition.

Auch die hessische SPD macht die Koalition in Berlin für die aktuell schlechten Umfragewerte von CDU und SPD mitverantwortlich. Die Vertrauenskrise der großen Koalition in Berlin hat nach Ansicht des SPD-Spitzenkandidaten Thorsten Schäfer-Gümbel damit zu tun, dass die Bevölkerung zu wenig Ergebnisse sieht. "Es wird zu viel gelabert und zu wenig gemacht", sagte Schäfer-Gümbel, der auch SPD-Bundesvize ist, ebenfalls im ZDF-Morgenmagazin.

Die große Schwäche der Vergangenheit sei gewesen, dass die Parteien zu wenig unterscheidbar gewesen seien. Sie seien in Kompromissen gefangen gewesen, "die am Ende nicht Fisch, nicht Fleisch waren". Deshalb müsse auch die SPD, unabhängig vom Ergebnis der Landtagswahl in Hessen, "klarer, entschiedener und mutiger werden, indem was sie will".

Trotz hohem Druck und ernüchternden Wahlprognosen bleibe er optimistisch: "Wenn ich mir die gute Laune nehmen lasse, dann hätte ich in der Tat schon verloren." Auch für Koalitionsgespräche stehe er prinzipiell für alle Parteien bereit, außer mit der AfD: "Mit den Nationalisten und Rassisten von der AfD werden wir natürlich nicht reden", sagte Schäfer-Gümbel.