Die Turn- und Sportfreunde Heuchelheim blicken auf eine mindestens so stolze Geschichte zurück wie die deutsche Sozialdemokratie: 128 Jahre alt ist der Verein in der Gemeinde nahe Gießen – und er hat mindestens ein berühmtes Mitglied: Der Schauspieler Til Schweiger kickte hier in seiner Jugend.

An diesem Mittwochabend drängen sich rund 400 Leute in die enge Turnhalle des Vereins. Es gibt Bier, Brezeln und Klaviermusik. Vier Tage vor der Landtagswahl hat die hessische SPD zu ihrem Wahlkampfhöhepunkt geladen, nicht nur der SPD-Spitzenkandidat Thorsten Schäfer-Gümbel, sondern auch die Parteivorsitzende Andrea Nahles haben sich angekündigt.

Von Nahles und der Bundespolitik sind sie hier in Heuchelheim allerdings wenig begeistert: "Mir tut das weh, was da in Berlin passiert", sagt Willi Marx, ehemaliger Landrat in Gießen und seit "50 Jahren in diesem Club", also der SPD. Marx findet es unglaublich dreist, dass "die Unionsparteien den Dieselskandal auf dem Rücken der Pendler aussitzen" – und die SPD nichts dagegen tue. Auch Wolfgang Schleer nickt. Hier in der Region seien viele auf das Auto angewiesen, um zur Arbeit zu kommen, sagt der Vorsitzende des lokalen SPD-Vereins und des Sportclubs. Auch Nahles sehen beide kritisch. Ihr Ausruf über die Union ("Ab morgen kriegen sie in die Fresse!") kurz nach der Bundestagswahl 2017 fanden beide ziemlich daneben.

Die SPD wird wohl kräftig einbüßen

Als Spitzenkandidat Thorsten Schäfer-Gümbel mit seiner Frau Annette in den Saal einzieht, ist der Frust über die Bundespolitik verdrängt. Die Heuchelheimer SPD jubelt ihm zu. Es gilt, ihren treuesten Mann zu feiern – immerhin seit fast zehn Jahren Oppositionsführer in Hessen. Schäfer-Gümbel hat Hoffnung: "Hessen wird supereng. Es ist nicht entschieden, wer stärkste Kraft wird."

Die SPD wird im Vergleich zur Wahl 2013 wahrscheinlich deutlich an Zuspruch verlieren. Während damals noch 30,7 Prozent möglich waren, sind es nun in den Umfragen um die 20 Prozent. Aber das ist immerhin noch deutlich besser als die Situation auf Bundesebene.

Weil aber CDU-Ministerpräsident Volker Bouffier in den Umfragen inzwischen schwächelt, könnte es am Wahlabend für die SPD sogar knapp für einen Machtwechsel reichen: Schäfer-Gümbel, der 49-jährige "anständige Genosse" könnte gar Ministerpräsident in einem Ampelbündnis aus SPD, Grünen und FDP werden. Oder in einer rot-rot-grünen Koalition.

Es wäre genau das, was die SPD-Parteiführung in Berlin jetzt bräuchte. Schließlich hat sie bei den Landtagswahlen in Bayern vor zwei Wochen eine große Niederlage erlebt. Nahles Autorität ist spätestens seit dem Hin und Her im Streit um Verfassungsschutzpräsident Hans-Georg Maaßen angekratzt. Die Stimmung in der Partei? Schlecht.

Die Parteichefin weiß um die verfahrene Situation. Nahles steht etwas verloren auf der Bühne, immer wieder fällt das Mikrofon aus. Als erstes entschuldigt sie sich dafür, dass es aus Berlin zuletzt nur Ärger für die SPD-Wahlkämpfer gegeben habe. Sie bewundere die Hessen-Partei dafür, dass sie trotz der angespannten Situation keine Fehler mache, sagt Nahles. Doch diese Umarmungstaktik geht nur so halb auf: Der Applaus bleibt freundlich, aber distanziert.