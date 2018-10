Hessens Ministerpräsident Volker Bouffier (CDU) hat am Mittag in einem Wahllokal in Gießen seine Stimme abgegeben. Grünen-Spitzenkandidat Tarek Al-Wazir hat in Offenbach gewählt. An den Grünen solle keiner mehr vorbeikommen, sagte er.



Zu den möglichen Regierungskoalitionen wollte Al-Wazir sich am Wahltag nicht äußern. "Man wird sehen müssen, was rechnerisch geht."