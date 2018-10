Chance verpasst, Befreiungsschlag in letzter Minute, Rückkehr zur Normalität – die Kommentierung der Rückzugsankündigung von Angela Merkel in internationalen Zeitungen fällt durchmischt aus.



Die spanische Zeitung El Mundo etwa kommentiert, Merkels Abschied werde "nicht nur die deutsche Politik in Mitleidenschaft ziehen, die vom Bedeutungsverlust der Traditionsparteien CDU und SPD und vom alarmierenden Aufstieg der extremen Rechten bedroht wird". Merkel sei nicht nur Deutschland. "Zusammen mit Frankreich verteidigt sie schon seit vielen Jahren standhaft jene Werte, die Europa zu einem der Räume der demokratischen Welt mit dem größten Wohlstand und Fortschritt gemacht haben." Ihr Rückzug sei auch "eine schlechte Nachricht für die Europäische Union" – gerade wegen der anstehenden Konsolidierung der Banken- und Fiskalunion oder des Brexit.

Die russische Tageszeitung Iswestija sieht Merkels Entscheidung als "notwendigen Kompromiss", um ihr die Kanzlerschaft zu sichern. "Merkel hat ihr Angebot in einem politischen Handel gemacht: Sie gibt die Parteiführung ab und tritt bei der Wahl nicht mehr an und bekommt dafür, dass sie die Wahlperiode als Kanzlerin beenden darf." Ähnlich sieht es die Neue Zürcher Zeitung, aus deren Sicht die Kanzlerin "die Chance eines glanzvollen Abgangs endgültig verpasst" hat. Ihre Ankündigung, Kanzlerin zu bleiben, mute "eher als ein Manöver an, das die verbliebene Macht noch so lange wie möglich in die Zukunft hinüberretten soll. Der Verzicht auf das Parteiamt ist ein Blitzableiter." Die "Grand Old Lady" werde im Kanzleramt noch drei Jahre lang weiter die Fäden ziehen.

Angela Merkel - »Diese vierte Amtszeit ist meine letzte als Bundeskanzlerin« © Foto: Tobias Schwarz

Elf Punkte Verlust – keine Tragödie?

Die Wiener Zeitung Die Presse wirft Merkel vor, eigene Prinzipien zu brechen. Die Analyse, dass die Trennung von Kanzlerschaft und Parteivorsitz ein "ein fataler Fehler" wäre und zu einem "Autoritätsverlust auf ganzer Linie" führen würde, "stammt von Angela Merkel, aus dem Jahr 2004. Parteivorsitz und Kanzlerschaft gehören zusammen: Das war ein ehernes Prinzip der deutschen Regierungschefin." Nun aber habe die mächtigste Frau Europas dieses Prinzip verletzt.



Die Moskauer Wirtschaftszeitung Wedomosti blickt auf die CDU und rät, sich an politischen Gepflogenheiten in Russland zu orientieren. Ein Wahlverlust von elf Prozentpunkten sei keine Tragödie. "Bis zur nächsten Bundestagswahl sind drei Jahre Zeit, da kann man Berge versetzen! Da kann man fünf Parteien gründen und aufbauen als Spielverderber und Doppelgänger, um der Konkurrenz Stimmen wegzunehmen."

Die regierungsnahe Budapester Tageszeitung Magyar Idök holt zu einem Rundumschlag gegen Merkels Flüchtlingspolitik aus. Der deutschen Gesellschaft sei "das Gehirn gewaschen" und "bis zur vierten Generation ein künstliches Schuldbewusstsein eingeimpft" worden, dass man ihr "praktisch ohne jeden Widerstand" die Flüchtlingspolitik habe "reinwürgen" können. Merkel habe damit den Bogen überspannt.

Die belgische Zeitung De Standaard sorgt sich um die deutsche Innenpolitik. Es sei fraglich, ob Merkel die Probleme ihrer Regierung mit dem Verzicht löse. Die Kritik innerhalb der Partei werde nicht plötzlich enden, nur weil ein neuer Vorsitzender gewählt wird. Nicht auszuschließen sei, dass die Sozialdemokraten durch den Druck vieler Mitglieder die Regierung aufkündigen.



"Historischer Gigant"

Auch die niederländische Zeitung de Volkskrant sieht "eine Zäsur in der deutschen Politik", da nun "die Frau, für die der Machterhalt zum Markenzeichen wurde", andere über ihr Schicksal entscheiden lasse. "Nach 18 Jahren hält die angeschlagene 'Mutti' Merkel ihre Kinder für erwachsen genug, um über die Zukunft der Partei zu bestimmen – und sie nimmt in Kauf, dass sich dabei eines ihrer Kinder als Muttermörder entpuppen könnte."

Die italienische Zeitung Corriere della Sera bezeichnet Merkel dagegen als "historischen Giganten" und kommentiert anerkennend, dass ihr die Europäer nachtrauern werden. Die Deutschen hätten die schlimmste Wirtschaftskrise eines Jahrhunderts unbeschadet überstanden. Merkel habe die Fähigkeit gehabt, "immer das Richtige zu machen, wenn es angebracht war und es keine Alternative gab": In der Griechenland-Krise und beim Thema Flüchtlinge.