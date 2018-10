Die Bundesregierung und Vertreter der Opposition haben Zweifel an der saudi-arabischen Darstellung zum Tod des Journalisten Jamal Khashoggi geäußert und politische Ahndung gefordert. Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und Bundesaußenminister Heiko Maas (SPD) schrieben in einer gemeinsamenn Erklärung, sie hätten den Tod Khashoggis "mit großer Betroffenheit" aufgenommen. Sie verurteilten die Tat "in aller Schärfe" und forderten "Transparenz im Hinblick auf die Todesumstände und die Hintergründe". Auch müssten Verantwortliche zur Rechenschaft gezogen werden. Die vorliegenden Angaben zu den Abläufen im saudiarabischen Konsulat in Istanbul nannten Merkel und Maas "nicht ausreichend".



Saudi-Arabien hatte zuvor nach wochenlangem Abstreiten zugegeben, dass der vermisste Journalist Khashoggi im Konsulat des Königreichs in Istanbul getötet wurde. Laut der Generalstaatsanwaltschaft in Riad entwickelte sich im Konsulat eine "Schlägerei", bei der Khashoggi starb. Türkische und US-Medien hatten allerdings zuvor berichtet, der als Kritiker des Königshauses bekannte Journalist sei von einem saudi-arabischen Spezialkommando gefoltert und ermordet worden. Diese Darstellung wies Saudi-Arabien zurück.

Norbert Röttgen (CDU), Vorsitzender des Auswärtigen Ausschusses im Bundestag, forderte in der Welt am Sonntag Rüstungsexporte nach Saudi-Arabien einzustellen, falls das Land sich nicht zu "entscheidenden, auch machtpolitischen Konsequenzen" durchringe. Röttgen forderte außerdem, die Bundesregierung müsse darauf drängen, dass auch hochrangige Wirtschaftsführer auf eine bald geplante Investorenkonferenz in Saudi-Arabien verzichteten. Ebenso seien diplomatische Schritte wie die Ausweisung von Botschaftsangehörigen denkbar.

"Die bisherigen Indizien lassen vermuten, dass die veröffentlichte Version mehr als unglaubwürdig ist", erklärte SPD-Fraktionsvize Rolf Mützenich in Berlin. Der außenpolitische Sprecher der Unionsfraktion, Jürgen Hardt (CDU), bezeichnete die Tötung Khashoggis als "nicht hinnehmbare Menschenrechtsverletzung". Die internationale Staatengemeinschaft müsse solchem Handeln "entschieden entgegentreten".

"Brutale Ermordung sprengt jede Vorstellungskraft"

Mützenich erklärte, die "brutale Ermordung" Khashoggis "sprengt jede Vorstellungskraft". Es müsse nun "eine deutliche, unverzügliche und gemeinsame Reaktion europäischer Regierungen" auf die Ereignisse geben. Stabile Beziehungen zu Saudi-Arabien seien zwar in deutschem Interesse. "Sollte sich allerdings herausstellen, dass saudische Regierungsstellen in den Mord an Khashoggi involviert sind, werden wir über geeignete Maßnahmen diskutieren müssen."

Oppositionsvertreter äußerten sich deutlich harscher. Der Grünen-Außenexperte Omid Nouripour sprach von einer "fadenscheinigen Erklärung" aus Riad. "Es ist kaum auszuhalten, für wie dumm das saudische Königshaus die Weltöffentlichkeit hält", urteilte er.

Die Behauptung, Khashoggi sei bei einer Schlägerei ums Leben gekommen, "erscheint wenig glaubwürdig", urteilte auch FDP-Fraktionsvize Alexander Graf Lambsdorff. "Die internationale Gemeinschaft muss den Druck erhöhen, damit eine vollständige Aufklärung stattfindet."