Nach dem Tod eines syrischen Häftlings bei einem Zellenbrand in der Justizvollzugsanstalt Kleve fordert die Opposition von SPD und Grünen den Rücktritt des nordrhein-westfälischen Justizminister Peter Biesenbach (CDU). Zuvor waren Zweifel an der bisherigen Version des mutmaßlichen Suizids eines Syrers in der JVA bekannt geworden. "Er hat in einer sehr zentralen Frage das Parlament und die Öffentlichkeit falsch informiert", sagte der SPD-Landtagsfraktionsvize Sven Wolf mit Blick auf Biesenbach. Dafür müsse er die politische Verantwortung übernehmen.

Laut einem neuen Bericht des NRW-Justizministeriums, der ZEIT ONLINE vorliegt, hatte der Mann am Brandtag entgegen früheren Darstellungen in seiner Zelle doch die Gegensprechanlage betätigt. Der Syrer habe "gegen 19:10 Uhr die Gegensprechanlage in dem Haftraum 143 betätigt", heißt es in dem Bericht.

Dies wird demnach durch einen Datenträger belegt, der jetzt bei einem in der JVA Geldern ansässigen Fremddienstleister aufgetaucht sei. Den Berichten zufolge wird nun durch die Staatsanwaltschaft ermittelt, warum das durch die Gegensprechanlage ausgelöste Lichtsignal deaktiviert wurde.

Der Syrer war Ende September, zwei Wochen nach einem Brand in seiner Zelle in Kleve, in einem Bochumer Krankenhaus seinen schweren Verletzungen erlegen. Der Fall sorgte auch deswegen für großes Aufsehen, weil der Mann wegen einer Verwechslung in Haft saß. Bei einem Polizeieinsatz im Juli waren offenbar Personalien verwechselt worden. Die Grünen fordern einen Untersuchungsausschuss.