Die Landtagswahl in Bayern hat begonnen. Um 8 Uhr öffneten landesweit die Wahllokale. Rund 9,5 Millionen Bürgerinnen und Bürger sind aufgerufen, einen neuen Landtag für die nächsten fünf Jahre zu wählen, darunter 600.000 Erstwähler.



Die CSU muss nach allen Umfragen mit dem Verlust ihrer absoluten Mehrheit im Landtag rechnen und wird sich voraussichtlich einen Koalitionspartner suchen müssen. Die Partei regiert Bayern seit einem halben Jahrhundert fast ununterbrochen allein. 2013 eroberte die CSU mit 47,7 Prozent der Stimmen die Mehrheit der Landtagssitze zurück, die sie fünf Jahre zuvor erstmals seit Jahrzehnten verloren hatte.

Zweitstärkste Kraft können Umfragen zufolge diesmal die Grünen werden. Völlig offen ist, wie viele Parteien künftig im Landtag vertreten sein werden. Laut Umfragen könnten es bis zu sieben sein. Die AfD ist wohl sicher im bayerischen Parlament vertreten. Bangen müssen hingegen FDP und Linke. Jüngste Umfragen sahen die FDP allerdings meist knapp über der Fünf-Prozent-Hürde und die Linke meist knapp darunter. Wahlforscher verweisen aber auf die begrenzte Aussagekraft von Umfragen. Denn rund die Hälfte aller Befragten will sich erst im letzten Moment entscheiden.

Im bayerischen Landtag sind insgesamt 180 Sitze zu vergeben. 91 Abgeordnete werden dabei direkt gewählt. Die restlichen 89 Mandate werden über die Parteilisten vergeben. Durch Überhang- und Ausgleichsmandate kann die Zahl noch steigen. Jeder Wahlberechtigte hat zwei Stimmen: Mit der Erststimme wählen die Bürgerinnen und Bürger einen Kandidaten oder eine Kandidatin in einem der 91 Stimmkreise direkt und mit der Zweitstimme die Liste einer Partei. Anders als bei der Bundestagswahl entscheidet in Bayern die Summe aus Erst- und Zweitstimmen über die Sitzverteilung im Landtag. Beide Stimmen sind für die Sitzverteilung im Maximilianeum also genau gleich wichtig.