In Hessen wird am heutigen Sonntag ein neuer Landtag gewählt. Umfragen zufolge könnten Union und Sozialdemokraten mit ihren Spitzenkandidaten Volker Bouffier (CDU) und Thorsten Schäfer-Gümbel (SPD) zweistellige Verluste einfahren, was auch die Stabilität der Großen Koaliton gefährden könnte. Zur Wahl aufgerufen sind 4,4 Millionen Hessen. Die Wahllokale öffnen um 8 Uhr morgens.

Ob die seit 2013 regierende schwarz-grüne Koalition ihre Arbeit fortsetzen kann, ist ungewiss. Die CDU mit ihrem Spitzenkandidaten, Ministerpräsident Bouffier, bliebe nach dem jüngsten ZDF-"Politbarometer" mit 28 Prozent Zustimmung zwar stärkste Kraft. Bei der Wahl 2013 hatten die Christdemokraten noch 38,3 Prozent erzielt.



Die SPD mit Spitzenkandidat Thorsten Schäfer-Gümbel kommt in der Umfrage auf 20 Prozent und muss sich den zweiten Platz mit den Grünen teilen. Vor fünf Jahren hatten die Sozialdemokraten noch eine Zustimmung von 30,7 Prozent der Hessen bekommen. Die AfD würde nach der Umfrage mit 12 Prozent erstmals in den Landtag einziehen. Die Rechtspopulisten wären dann in allen Landesparlamenten und im Bundestag vertreten. Auch die Linke und die FDP werden wohl den Einzug schaffen.

Schlechte Wahlergebnisse für CDU und SPD dürften den Druck auf die Parteivorsitzenden Angela Merkel und Andrea Nahles erhöhen. CDU-Generalsekretärin Annegret Kramp-Karrenbauer sprach bereits von wahrscheinlichen Neuwahlen, falls das Bündnis nach Hessen zerbrechen sollte.

Viele Koalitionen möglich

Nach den Umfragen käme von den vielen politisch denkbaren Bündnissen lediglich eine Regierung aus CDU, Grünen und FDP auf eine sichere Mehrheit im hessischen Landtag. Ministerpräsident Bouffier (CDU) hält ein solches Bündnis für möglich, die Grünen äußerten sich skeptisch. Das Verhältnis zwischen Grünen und FDP gilt als schwierig. Ein Bündnis CDU und SPD, eine Ampelkoalition aus SPD, Grünen und FDP oder Rot-Grün-Rot sind ebenfalls denkbar.



Knapp 62.000 junge Menschen dürfen zum ersten Mal überhaupt bei einer Landtagswahl ihre Kreuzchen machen. Es treten 23 Parteien an, auf den Landeslisten stehen die Namen von 691 Bewerbern. In den 55 Wahlkreisen gibt es 413 Direktkandidaten.