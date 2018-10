In der Politikwissenschaft spricht man von "hessischen Verhältnissen", wenn es nach der Wahl schwer ist, eine stabile Regierung zu bilden, wie zuletzt im Jahr 2008. Und jetzt? Eike Hornig ist Parteienforscher an der Technischen Universität Darmstadt. Im Interview erklärt er, warum die Regierungsbildung nicht mehr so vertrackt ist wie vor zehn Jahren.

ZEIT ONLINE:Hessen gilt traditionell als Land, in dem Wahlen sehr knapp ausfallen. Woran liegt das?



Eike Hornig: Hessen war politisch lange gespalten in eine SPD-Hochburg im Norden und einen eher konservativen Süden. Anders als in Bayern ist die SPD traditionell auch auf dem Land in Hessen bis heute kommunal stark. Die knappen Verhältnisse führten dazu, dass die politische Auseinandersetzung immer sehr rau geführt wurde. Hierfür stehen etwa Alfred Dregger von der CDU und Holger Börner von der SPD. Von Börner stammt die Aussage, dass er das Problem mit den damaligen Protesten gegen die Startbahn West am Frankfurter Flughafen am liebsten wie früher auf der Baustelle, also mit einer Dachlatte, erledigt hätte. Aber Hessen hat sich inzwischen dem Rest der Bundesrepublik angenähert – im Ton der politischen Auseinandersetzung und auch in der Aufsplitterung der Parteienlandschaft.



Eike Hornig ist Professor am Lehrstuhl für Politisches System der BRD und Vergleichende Politikwissenschaft der TU Darmstadt. © privat/Justus-Liebig-Universität/dpa

ZEIT ONLINE: 1983 musste die SPD im Landtag Wiesbaden sich trotz aller Schimpferei auf die Grünen erstmals von der Partei tolerieren lassen, 2008 scheiterte eine von der Linkspartei unterstützte rot-grüne Landesregierung. Kommt es auch nach dieser Wahl zu hessischen Verhältnissen?

Hornig: Ich erwarte zwar unter Umständen eine lange Regierungsbildung, aber die Parteien haben sich auf die veränderten Gegebenheiten eingestellt. Es ist möglich, dass die Mehrheitsverhältnisse nur ein Dreierbündnis zulassen. Aber das sind keine hessischen Verhältnisse, das sind bereits bundesdeutsche Verhältnisse. Durch die Umfragen sind die Akteure bereits vorgewarnt, dass sie wohl Kompromisse schließen müssen. In Hessen hat nun fünf Jahre lang eine schwarz-grüne Koalition regiert, das wäre früher undenkbar gewesen. CDU und Grüne haben sich aber so langsam angenähert. Die politische Polarisierung ist überwunden. Und vor der Wahl hat sich keiner festgelegt, mit wem er regieren will. Nur eine Zusammenarbeit mit der AfD hat jeder ausgeschlossen.

ZEIT ONLINE: CDU und SPD drohen bei dieser Wahl allen Umfragen zufolge deutlich zu verlieren. Besiegelt die Wahl in Hessen das Ende der Volksparteien?

Hornig: Da wäre ich vorsichtig. Es sind immer noch mehrere Hunderttausend Menschen Mitglied in der CDU oder der SPD – und sie engagieren sich auch dort. Richtig ist, dass es einen massiven Vertrauensverlust in die einst großen Parteien gibt. Der speist sich aus kurzfristigen Effekten – aus dem Streit der großen Koalition, der Entscheidung über Hans-Georg Maaßen oder auch dem gebrochenen Versprechen von Martin Schulz, nie Minister unter Angela Merkel sein zu wollen. Auch aus langfristigen Problemen wie einer gewissen inhaltlichen Orientierungslosigkeit beim Streit um Hartz IV und die Flüchtlingspolitik. Das aktuelle Führungspersonal genießt nicht mehr so viel Vertrauen wie früher. All das gibt kein gutes Gesamtbild ab. Das kann sich aber auch wieder ändern.