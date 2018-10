Nach den Verlusten von CDU und SPD in Hessen haben sich die Verantwortlichen der großen Koalition in Berlin selbstkritisch gezeigt. "Der Zustand der Regierung ist nicht akzeptabel", sagte die SPD-Vorsitzende Andrea Nahles. CDU-Generalsekretärin Annegret Kramp-Karrenbauer rief zu einer "neuen Arbeitskultur" und weniger Streit auf.



Nahles forderte einen verbindlichen "Fahrplan" für die Regierungsarbeit. "An der Umsetzung dieses Fahrplans bis zur vereinbarten Halbzeitbilanz können wir dann klar ablesen, ob wir in dieser Regierung noch richtig aufgehoben sind." Weiter sagte Nahles: "Es muss sich in der SPD etwas ändern." Die Partei müsse klarmachen, wofür sie stehe. Zudem erwarte man "auch von der Union, dass sie Konsequenzen zieht und ihre inhaltlichen und personellen Konflikte schnell löst".

Auch Nahles' Stellvertreter Ralf Stegner räumte Klärungsbedarf zwischen den Koalitionsparteien, aber auch innerhalb der SPD ein. Zugleich warnte er die SPD davor, sich jetzt selbst zu zerlegen. Zur Mitte der Legislaturperiode in rund einem Jahr werde überprüft, ob man noch richtig in der Koalition aufgehoben sei, sagte Stegner.

"Unter den Bedingungen, unter denen wir hier in Berlin arbeiten, wird die SPD in keinem Bundesland einen Fuß auf den Boden bekommen", sagte der Vorsitzende der Jusos, Kevin Kühnert. Im Wahlkampf habe er den Eindruck gehabt, die Leute wollten der großen Koalition eins auswischen. "Und das haben sie heute auch getan." Für die Hessen-SPD und ihren Spitzenkandidaten Thorsten Schäfer-Gümbel tue es ihm "wahnsinnig leid", so Kühnert.

Jens Spahn will Debatten "nicht für beendet erklären"

Kramp-Karrenbauer sagte, die Regierung müsse rasch deutlich machen, "dass Schluss sein muss mit den Debatten, ob wir zusammen regieren oder nicht. Die Menschen erwarten zu Recht Ergebnisse von uns." Nach aktuellem Stand gehe sie davon aus, dass Bundeskanzlerin Angela Merkel beim CDU-Parteitag Anfang Dezember in Hamburg erneut als Parteichefin kandidieren werde.

Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) sagte, bis zum Parteitag sei die Kernfrage, wie die CDU wieder zu ihrer alten Stärke als Volkspartei zurückfinden könne. "Wir müssen Debatten führen über die Fragen, die anstehen, und dann entscheiden. Und nicht Debatten für beendet erklären", sagte Spahn, der als Merkel-Kritiker gilt, und fügte hinzu: "Ich finde, eine reine Personaldebatte greift da zu kurz. Das reicht nicht, es geht ja um mehr", sagte Spahn und sprach von einem "strukturellen Problem".

Der parlamentarische Geschäftsführer der Unionsfraktion im Bundestag, Michael Grosse-Brömer, schlug gemäßigtere Töne an. Grundsätzlich sei die Groko besser als ihr Ruf, sagt er. Er geht davon aus, dass Merkel im Dezember wieder als Parteivorsitzende kandidieren werde. Wegen der Streitigkeiten habe leider niemand gemerkt, was sie schon alles umgesetzt habe, sagte Grosse-Brömer.

Lindner: FDP steht "immer zur Verfügung"

Zuvor hatten sowohl Schäfer-Gümbel als auch Hessens amtierender CDU-Ministerpräsident Volker Bouffier die herben Verluste ihrer Parteien zu weiten Teilen dem negativen Einfluss aus Berlin zugeschrieben. Ob die schwarz-grüne Landesregierung weiterregieren kann, ist noch ungewiss. Möglicherweise muss die FDP als mehrheitsbeschaffender dritter Koalitionspartner einspringen.

FDP-Chef Christian Lindner sagte, es sei möglich, dass sich die Liberalen an einer schwarz-grün-gelben Koalition in Hessen beteiligten. Seine Partei stünde "immer zur Verfügung", wenn es darum gehe, sich an der Regierung zu beteiligen, sagte er im ZDF. Dafür brauche es ein "partnerschaftliches Miteinander", in dem "Inhalte möglich sein" müssten. Im Bund sei das nicht der Fall gewesen, erklärte er mit Blick auf die geplatzten Jamaika-Verhandlungen nach der Bundestagswahl im Herbst 2017.

Die Grünen werden nach den Worten ihres Bundesvorsitzenden Robert Habeck "sehr verantwortungsvoll" mit dem Ergebnis in Hessen umgehen. Die Grünen seien bereit, Verantwortung zu übernehmen, und man werde jetzt in vielen Sondierungsgesprächen sehen, wie sich am meisten grüne Politik umsetzen lasse, sagte Habeck im ZDF. Am Erfolg der Grünen zeige sich, dass Wahlen nicht nur am rechten Rand zu gewinnen seien. "So grün war Hessen noch nie", sagte die Co-Bundesvorsitzende Annalena Baerbock. "Wir freuen uns über dieses historisch beste Ergebnis, das wir in Hessen hatten."