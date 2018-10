In ersten Reaktionen zeigen sich CSU-Politiker zerknirscht, Grünen-Politiker bejubeln das Wahlergebnis. Ministerpräsident Markus Söder sagte in einem Statement, er nehme das Ergebnis mit Demut entgegen. Es sei kein einfacher Tag für die CSU. Er sprach von einem schmerzhaften Ergebnis, aus dem Lehren gezogen werden müssen. Er verwies jedoch darauf, dass die CSU wieder stärkste Kraft geworden sei, und sie habe den klaren Regierungsauftrag bekommen: "Diesen Auftrag nehmen wir an". Söder machte auch die Bundespolitik für das schlechte Ergebnis verantwortlich, die große Koalition trage eine Mitschuld. "Vom Bundestrend sich abzukoppeln ist nicht so leicht".



Söder sprach sich für ein "bürgerliches Bündnis" seiner CSU aus. Damit stellte er eine Koalition mit den Freien Wählern in Aussicht. Sie haben der CSU bereits Koalitionsverhandlungen angeboten. Zu einem Regierungsbündnis mit den Grünen äußerte er sich skeptisch. Das Programm der Grünen sei in vielen Bereichen denkbar weit entfernt von der CSU, sagt er.



Auch die bayerische Bauministerin Ilse Aigner (CSU) machte die Bundesregierung mitverantwortlich für das schlechte Abschneiden der CSU bei der Landtagswahl. Die CSU sei auch im bundesweiten Trend mitgefangen, sagte die CSU-Politikerin. Eine Personaldebatte lehnte sie zunächst ab. Zunächst müsse es eine sorgfältige Analyse geben. Mit Blick auf eine Koalition sei die CSU bereit, mit allen Parteien außer der AfD zu reden.

CDU-Generalsekretärin Annegret Kramp-Karrenbauer sprach von einem "bitteren" Ergebnis für die CSU in Bayern. Die CDU wolle sich nun aber voll auf die Hessenwahl konzentrieren. Dafür mahnte Kramp-Karrenbauer an, keine Personaldebatte etwa auf Bundesebene zu führen.

Jubelnde Grüne

Die Grünen-Spitzenkandidatin Katharina Schulzezeigte sich begeistert. Das Landtagswahlergebnis habe Bayern "jetzt schon verändert". Die Grünen hätten sich auf den Weg gemacht, weil Bayern eine Partei brauche, die die Probleme der Menschen löse und nicht ständig neue Probleme produziere. Mit ihrer Partei könne man über eine gerechte, ökologische und pro-europäische Politik reden, aber nicht über eine anti-europäische oder autoritäre Politik, sagte.

Der Grünen-Vorsitzende Robert Habeck äußerte ähnlich. "Die Menschen in Bayern haben die Veränderung gewählt", sagte er. Man könne das Ergebnis nur historisch nennen. Zu einer möglichen Koalition wollte Habeck sich so kurz nach der Wahl noch nicht äußern. Das müsse man in den kommenden Tagen parteiintern klären. "Wir haben einen Gestaltungsauftrag und so gehen wir auch ran."



Ähnlich begeistert äußerte sich Habecks Co-Vorsitzende Annalena Baerbock. Gestern hätten in Berlin Hunderttausende auf der Straße gezeigt, dass dieses Land einstehe für Menschlichkeit und Menschrechte. "Heute hat Bayern Menschlichkeit und Menschrechte gewählt", sagt sie. Die Grünen hätten gezeigt, dass man mit Haltung Wahlen gewinnen könne. Wer den Rechten hinterherlaufe, der verliere dagegen.



In der SPD wächst der Druck auf Andrea Nahles

Die SPD-Vorsitzende Andrea Nahles sprach von einem sehr schlechten Ergebnis für die SPD. Es sei auch ein sehr schlechtes Ergebnis für alle Volksparteien insgesamt. Den Grünen gratulierte Nahles, sie seien "eindeutige Wahlsieger". Dass die AfD in einem weiteren Landtag vertreten ist, müsse allen Demokraten Sorgen machen. Es sei bitter, dass die SPD die Wählerinnen und Wähler nicht habe überzeugen können. Einer der Gründe sei "die schlechte Performance" der großen Koalition in Berlin.

Parteiintern wächst der Druck auf Nahles. "Jetzt muss die Vorsitzende liefern", sagt die Bundestagsabgeordnete Hilde Mattheis den Stuttgarter Nachrichten und der Stuttgarter Zeitung. Wer jetzt nicht begriffen habe, "dass der Abwärtstrend anhält, ist entweder ignorant oder gegenüber der Partei verantwortungslos", sagt Mattheis, die Vorsitzende der Forums Demokratische Linke innerhalb der SPD ist.

SPD-Generalsekretär Lars Klingbeil sprach von "einer sehr bitteren Niederlage" für seine Partei. Aus seiner Sicht sind die Ergebnisse der Wahl ein klares Signal nach Berlin. "Sowohl in Bayern, als auch in Berlin müssen wir uns als Partei jetzt genau hinterfragen."

AfD äußert sich zufrieden

AfD-Bundessprecher Jörg Meuthen zeigte sich mit den ersten Hochrechnungen zufrieden. Diese sehen seine Partei bei 11 Prozent – laut Meuthen hätten es ohne die Freien Wähler noch deutlich mehr sein können. "Sie haben viele unserer Positionen übernommen", sagte er im ZDF. Meuthen appellierte auch an die CSU, nicht mit den Grünen zu verhandeln. "Das wäre ein kapitaler Fehler", sagte er. "Das haben die Menschen in Bayern nicht verdient."

Der Vorsitzende der Freien Wähler, Hubert Aiwanger, sagte, er rechne damit, dass die CSU nun mit seiner Partei Koalitionsgespräche aufnehmen werde. Dafür würden die Freien Wähler den Christsozialen "machbare Vorschläge auf den Tisch legen". Die Alternative für die CSU seien nur die Grünen. "Da kommen die mit uns weiter", fügte Aiwanger hinzu.