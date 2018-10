Der frühere Vorsitzende des AfD-Landesschiedsgerichts in Thüringen, das im Frühjahr einen Parteiausschluss von Landeschef Björn Höcke abgelehnt hatte, soll mit Nazisymbolen fotografiert worden sein. Wie die innerparteiliche Gruppe Alternative Mitte Thüringen mitteilte, habe ein "maßgeblich verantwortlicher Landesschiedsrichter an einer Reise zum Geburtshaus Adolf Hitlers im österreichischen Braunau" teilgenommen. "Dabei ließ sich der Jurist in fröhlicher Runde an einem mit einer Hakenkreuzfahne dekorierten Tisch fotografieren." Der MDR berichtet, dass mehrere Informanten innerhalb der AfD bestätigt hätten, dass das Bildmaterial beim Bundesvorstand unter Verschluss liege.



Ein Pressesprecher der AfD Thüringen bestätigte die Existenz des Bildes: "Uns liegt ein Bild vor, auf dem vier Personen an einem mit einer Fahne dekorierten Tisch sitzen", sagte er. "Bei dieser Fahne handelt es sich wohl um eine Hakenkreuzfahne." Die Gesichter der vier abgebildeten Personen "sind jedoch nicht zu erkennen". "Sie wurden unkenntlich gemacht." Nur ein Name sei genannt worden. Diese Person habe der "Landesvorstand deutlichst darauf hingewiesen, dass entsprechende Vorkommnisse inakzeptabel und unvereinbar mit einer Mitgliedschaft in der Alternative für Deutschland sind", sagte der Sprecher.



Der Landesparteirichter ist laut Alternativer Mitte noch vor dem Landesparteitag vom vergangenen Wochenende aus der Partei ausgetreten, "mutmaßlich, um selbst einem Parteiausschlussverfahren zu entgehen", teilte die Gruppe mit. Das bestätigte auch der Pressesprecher der AfD Thüringen. Der Landesverband hat Höcke und weitere Mitglieder als Kandidaten für die Landtagswahl 2019 aufgestellt.

Alternative Mitte will neues Ausschlussverfahren

Der damalige Bundesvorstand unter der früheren Vorsitzenden Frauke Petry hatte Höcke seit 2016 parteischädliche Äußerungen vorgeworfen und erfolglos versucht, ihn ausschließen zu lassen. Das Landesschiedsgericht sah einen Schaden für die Partei als nicht erwiesen an. Der heutige Bundesvorstand unter der Führung von Jörg Meuthen und Alexander Gauland verzichtete darauf, den Fall an das Bundesschiedsgericht weiterzureichen.



Die Landeschefin der Alternativen Mitte Thüringen, Steffi Brönner, soll den Bundesvorstand nun aufgefordert haben, den Parteiausschluss Höckes erneut zu beantragen. Der Schiedsspruch sei vor diesem Hintergrund ungültig, da einer der Richter selbst einschlägig belastet sei, sagte Brönner der Thüringer Allgemeinen.

Höckes Co-Landesvorsitzender Stefan Möller schloss eine Wiederaufnahme des Verfahrens als unzulässig aus. Der MDR zitiert auch den Bundesvorstand mit dieser Einschätzung. Die Einspruchsfrist gegen die Entscheidung des Landesschiedsgerichts war im Juni verstrichen.



Ein erneuter Anlauf wäre dennoch möglich: Wenn sich neue Gründe ergäben, könnte der Bundesvorstand ein neues Ausschlussverfahren beschließen. So geschah es am Montag im Falle des AfD-Mitglieds Wolfgang Gedeon aus Baden-Württemberg, der wegen als antisemitisch kritisierten Veröffentlichungen in der Kritik steht: Anlass waren seine Äußerungen über die Gründung der Gruppe Juden in der AfD am 7. Oktober und ein neu erschienenes Buch Gedeons.