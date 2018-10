Der bayerische Ministerpräsident Markus Söder und CSU-Parteichef Horst Seehofer führen erste Sondierungsgespräche im Landtag. Am Vormittag empfangen sie dort zunächst die Freien Wähler, für den Nachmittag sind dann Gespräche mit den Grünen geplant. Direkt im Anschluss will die CSU auf oberster Ebene entscheiden, mit welcher Partei sie Koalitionsverhandlungen aufnehmen will.



Grünen-Chefin Annalena Baerbock forderte vor den Sondierungsgesprächen ein Entgegenkommen der CSU: "Wir wollen dem anti-europäischen Spaltungskurs eine positive, zuversichtliche Politik entgegensetzen", sagte sie den Zeitungen des Redaktionsnetzwerks Deutschland. "Dafür braucht es aber sehr grundlegende Änderungen. Bei der CSU, bei Herrn Söder."

Wahrscheinlich ist aber, dass sich Söder und Seehofer für ein Bündnis mit den Freien Wählern entscheiden werden. Dass die Sympathien dort größer sind, hatten beide Politiker in den vergangenen Tagen mehrfach betont. Bei den Grünen sehen sie etwa in den Bereichen Innenpolitik und Umweltschutz erhebliche inhaltliche Differenzen. Gegen die Freien Wähler spricht dagegen nur deren bereits bekannte Forderungen nach bis zu fünf Ministerien.



SPD berät auch über Sondierungen

Unklar – aber sehr unwahrscheinlich – ist zudem, ob auch die SPD noch bereit wäre, sich mit der CSU zu Sondierungen zu treffen. Der Landesvorstand will darüber erst am Sonntag beraten. Damit würde diese Option nur zum Tragen kommen, sollten die Gespräche mit Grünen und Freien Wählern scheitern.

Die CSU hatte bei der Landtagswahl am Sonntag mit einem Minus von gut zehn Prozentpunkten nur noch 37,2 Prozent erreicht und damit ihr schlechtestes Ergebnis seit 1950 geholt. Die SPD halbierte mit Verlusten von rund elf Punkten ihr Ergebnis von 2013 und landete bei 9,7 Prozent.



Aufgrund der deutlichen Verlusten in Bayern hat SPD-Generalsekretär Lars Klingbeil auch einen "Neustart bei Stil und Miteinander der Koalition" in Berlin gefordert. Die SPD müsse in den kommenden Wochen und Monaten entscheiden, ob sie in der großen Koalition mit der Union bleiben könne. "Das Wahlergebnis ist ein klares Signal an die Bundespolitik, dass die Menschen nicht zufrieden sind mit der Leistung der Bundesregierung", sagte Klingbeil der Passauer Neuen Presse.



Auf die Frage, wie die SPD verhindern könne, dass sie ihren Charakter als Volkspartei verliere, antwortete Klingbeil: "Nur ein soziales Land kann die Grundlage sein, um unsere liberale Demokratie zu verteidigen. Das ist die Aufgabe der SPD für die kommenden Jahre und Jahrzehnte."