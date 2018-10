Nach ersten Gesprächen über mögliche Koalitionsverhandlungen haben sich CSU und Freie Wähler (FW) zuversichtlich gezeigt. "Es war ein sehr konstruktives Gespräch", lobte Ministerpräsident Markus Söder am Mittag im Münchner Landtag. "Wir haben festgestellt, dass es ein großes Maß an Übereinstimmungen gegeben hat." Es habe "sich gelohnt, dass wir zusammengekommen sind".

Bei der Landtagswahl am Sonntag hatte die CSU rund zehn Prozentpunkte und damit ihre absolute Mehrheit verloren. Sie ist künftig auf einen Koalitionspartner angewiesen. Eine Koalition mit der AfD hatte die CSU ausgeschlossen. Rechnerisch sind daher nur Zweierbündnisse mit Grünen und Freien Wählern möglich.

Auch die Freien Wähler bewerten das etwa zweistündige Sondierungsgespräch positiv. FW-Chef Hubert Aiwanger dankte zunächst der CSU für den "respektvollen Umgang" in den Gesprächen. "Ich habe keine roten Linien erkennen können, die unüberwindbar gewesen wären", sagte Aiwanger.



Er wirbt für eine schnelle Fortsetzung der Gespräche. Es gehe darum, Politik für das Land zu machen, nicht für die Partei. "Wir wollen ein Signal setzen an Berlin und an andere Bundesländer", sagte er. Dort beharkten Parteien sich, in Bayern könne man dagegen zügig eine Regierung bilden. Auch Söder will vermeiden, dass die Sondierungen in München ähnlich laufen wie die zu einer Jamaika-Koalition letzten Herbst nach der Bundestagswahl. "Anders als bei Koalitionsverhandlungen auf Bundesebene wird man in Bayern keine ständigen Balkonbilder und Zwischenergebnisse produzieren", sagte er. Es gehe um konzentrierte, sach- und ergebnisorientierte Gespräche.

Am Nachmittag treffen sich Unterhändlerinnen und Unterhändler der CSU noch mit den Grünen. Sie waren als zweitstärkste Kraft aus der Landtagswahl hervorgegangen und hatten ihre prinzipielle Offenheit für eine Koalition mit der CSU betont. Allerdings sind die inhaltlichen Unterschiede zwischen beiden Parteien groß, wie auch Söder im Landtag betont. Die Bayerische Verfassung sieht vor, dass der Landtag spätestens bis Mitte November einen Ministerpräsidenten wählt. Die CSU-Spitze will daher noch diese Woche mit Koalitionsverhandlungen beginnen.