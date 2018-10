Nach der Niederlage für die SPD bei der Landtagswahl in Hessen hat der Chef der Nachwuchsorganisation Jusos, Kevin Kühnert, indirekt den Ausstieg aus der großen Koalition im Bund gefordert. "Das Urteil über diese Groko ist final gesprochen", schrieb Kühnert auf Twitter. "Der Ruf der WählerInnen lautet nicht 'Zurück zur Sacharbeit'!"

Kühnert forderte, schneller als von der Parteispitze vorgeschlagen über die Zukunft der Koalition mit der Union zu entscheiden. Die Arbeit der Bundesregierung dürfe nicht erst zur Halbzeit der Wahlperiode bewertet werden, sagte er im RBB-Inforadio. Das dauere ihm "entschieden zu lang". Die Koalition habe nicht noch ein ganzes Jahr Zeit, um unter Beweis zu stellen, dass die Zusammenarbeit funktioniere. Es müsse jetzt zu einer Beschleunigung kommen. Das Problem sei "diese lähmende Trägheit in der großen Koalition".



Thorsten Schäfer-Gümbel - »Hatten gegen diesen Bundestrend keine Chance« Thorsten Schäfer-Gümbel hat die große Koalition in Berlin für die Wahlniederlage der SPD in Hessen verantwortlich gemacht. Er sprach von einem schweren Abend für seine Partei. © Foto: Arne Dedert/dpa

Damit stellt Kühnert die Linie von Parteichefin Andrea Nahles infrage. Sie hatte am Sonntagabend einen verbindlichen Fahrplan mit dem Koalitionspartner Union zur Umsetzung von Regierungsvorhaben angekündigt. Daran solle gemessen werden, ob die SPD in der Koalition noch gut aufgehoben sei. Ihren Fahrplan will Nahles am Montagvormittag im Parteivorstand vorstellen.

Bouffier will Hessen mit Zweierbündnis regieren

Bei der Landtagswahl am Sonntag hatte die SPD zweistellig verloren und war mit 19,8 Prozent und 94 Stimmen Rückstand auf die Grünen nur noch drittstärkste Kraft geworden. Nahles hatte eingeräumt, dass die Zerstrittenheit der großen Koalition im Bund erheblich zu der Wahlniederlage beigetragen habe.

Der hessische Ministerpräsident Volker Bouffier (CDU) favorisiert nach der Landtagswahl ein Zweierbündnis. "Wir brauchen wirklich bald klare Verhältnisse", sagte er am Montagmorgen dem Radiosender hr-info. Er werde den Gremien der CDU vorschlagen, SPD, Grünen und FDP Gespräche anzubieten.



"Da ist klar, dass ein Zweierbündnis natürlich eher in Betracht kommt als Dreierbündnisse", sagte Bouffier. "Aber wir wollen mit allen sprechen." Eine schwarz-grüne Koalition mit der Mehrheit von nur einem Sitz im künftigen Wiesbadener Landtag halte er für herausfordernd, aber auch disziplinierend. Dem Sender Hitradio FFH sagte Bouffier, dass er eine Regierungsbildung bis Weihnachten für möglich halte.