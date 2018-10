Nach dem schlechten Ergebnis seiner Partei bei der Landtagswahl in Bayern hat SPD-Generalsekretär Lars Klingbeil einen neuen Stil in der Regierungskoalition gefordert. "Ich bin mir sicher, dass wir Konsequenzen daraus ziehen müssen", sagte er in der ARD. Der erste Schritt sei nun, dass "wir in der Regierungsarbeit in Berlin einen neuen Stil brauchen". Die große Koalition habe durch ihre Art und Weise des Regierens Vertrauen verloren.

Die SPD war am Sonntag auf 9,7 Prozent abgestürzt – ein Minus von 10,9 Prozentpunkten. Die Sozialdemokraten erzielten damit ihr schlechtestes Ergebnis bei einer Landtagswahl überhaupt nach 9,8 Prozent im Jahr 2004 in Sachsen. Im bayerischen Landtag werden sie nur noch als fünftstärkste Kraft vertreten sein.

Klingbeil sieht Koalition belastet

Die Sozialdemokraten müssten sich jetzt auf ihren "Markenkern" soziale Gerechtigkeit zurückbesinnen, mahnte Klingbeil. Es werde in den kommenden Jahren darum gehen, die "soziale Demokratie" zu verteidigen, "auch gegen die Widerstände, die da sind", sagte der Generalsekretär mit Verweis auf die AfD. Das Thema der Zukunft sei, wie sich der Sozialstaat im Zuge der Digitalisierung weiterentwickle, fügte er hinzu. Die SPD befinde sich derzeit in einer Umbruchphase.

Auf die Regierungsarbeit angesprochen sagte Klingbeil, die große Koalition sei "sehr stark belastet". Es habe sich als "schwierig" erwiesen, neben der Regierungsarbeit als Partei sichtbar zu bleiben. "Wir liegen jetzt vor sehr entscheidenden Monaten in der großen Koalition."

Kühnert will ernsthafte Debatte

Vor einer Rückkehr zum bislang von Streitigkeiten überlagerten Alltag innerhalb der Bundesregierung warnte auch Juso-Chef Kevin Kühnert. "Wer glaubt, nach diesen Landtagswahlen zum sogenannten Tagesgeschäft übergehen zu können, begeht einen folgenschweren Fehler", sagte er der Rheinischen Post. Auf Floskeln, dass man jetzt "gründlich analysieren müsse" oder der "Streit in der Union nicht hilfreich gewesen sei", habe er keine Lust mehr, sagte Kühnert und griff damit Äußerungen von SPD-Chefin Andrea Nahles auf, die eine "sorgfältige Analyse" des Wahlergebnisses angekündigt hatte.



Stattdessen, so Kühnert, wolle er "von meiner SPD wissen, wie sie sich aus dieser Situation befreien will". Aus seiner Sicht hätten die Sozialdemokraten jetzt zwei Optionen: "Entweder wir versuchen noch ein weiteres Mal, die Koalitionspartner zur Vernunft zu bringen. Oder wir gehen."