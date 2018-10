Wäre am Sonntag Bundestagswahl, käme die SPD einer Umfrage zufolge auf 15 Prozent der Stimmen und wäre damit nur noch viertstärkste Kraft. Das zeigt eine repräsentative Erhebung des Meinungsforschungsinstituts GMS. Im Vergleich zur letzten Erhebung des Instituts verlieren die Sozialdemokraten einen Prozentpunkt.

Union und AfD halten ihre Werte aus der vorhergehenden GMS-Umfrage. Die Union kommt den Zahlen zufolge auf 27 Prozent. Die AfD erreicht 18 Prozent und liegt damit ein weiteres Mal in diesem Sommer in einer Umfrage vor der SPD. Die Grünen legen demnach in der Wählergunst zu und kommen auf 16 Prozent. FDP und Linke erreichen jeweils zehn Prozent. Die sonstigen Parteien kommen auf vier Prozent.

Nach den Zahlen entfernt sich die große Koalition weiter von einer absoluten Mehrheit im Bundestag. Die Parteien von Union und SPD kommen zusammen nur noch auf einen Stimmenanteil von 42 Prozent.

Das Meinungsforschungsinstitut GMS befragte für die Umfrage zwischen dem 04. und 10. Oktober 1.007 Menschen.