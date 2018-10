Des einen Freud ist des anderen Leid: "So grün war Hessen noch nie", ruft in einer Ecke des Wiesbadener Landtags Spitzenkandidat Tarek Al-Wazir seinen jubelnden Anhängern zu. "Wir bedanken uns für viel Rückenwind aus Berlin."



"Wir hatten gegen den Bundestrend keine Chance", murmelt wenige Meter entfernt ein niedergeschlagener SPD-Kandidat Thorsten Schäfer-Gümbel ins Mikrofon. Seine Wahlparty findet außerhalb des Landtags in einem Café statt, weil für die Genossen, bisher zweitstärkste Partei, drinnen kein Platz war. An diesem Abend steht genau das symbolisch für die unerbittlich wachsende Krise der deutschen Sozialdemokratie.

Dabei ist vieles ist wie immer: Die Mehrheitsverhältnisse sind hessisch wie eh und je – das heißt so knapp, dass lange nicht klar ist, ob das schwarz-grüne Bündnis weiterregieren kann oder zusätzlich die FDP für eine Jamaika-Koalition gebraucht wird oder ein ganz anderes Bündnis denkbar ist. Nur eines ist gewiss, als um 18.01 Uhr die ersten Prognosen über die Bildschirme flimmern: Die Grünen sind der große Wahlsieger. Mit fast 20 Prozent liegen sie – und das ist eine Sensation – gleichauf mit der stolzen Hessen-SPD.



Der Kuschelkurs mit der CDU wurde nicht bestraft

Die CDU von Ministerpräsident Volker Bouffier bleibt zwar stärkste Partei, aber sie verliert im Vergleich zur letzten Wahl zehn Prozentpunkte – und liegt nur noch wenige Punkte vor den Grünen. Dass Bouffier trotz dieser Schmach entspannt lächelnd durch die Fernsehsender zog, hat einen einfachen Grund: Die Christdemokraten hatten angesichts der schlechten Vorwahlumfragen noch viel Schlimmeres befürchtet. Einen Verlust der Macht zum Beispiel. Danach sieht es aber nicht aus – und das, obwohl die CDU im Wahlkampf müde und ideenlos wirkte. Mit der Warnung, ohne die CDU werde Hessens politische Landschaft instabil, hat Bouffier offenbar noch genügend enttäuschte Anhänger mobilisiert.

Der bisher kleine Regierungspartner von den Grünen hingegen kann sein Glück kaum fassen: Ein historisch gutes Ergebnis, und das nach fünf Jahren Regierung mit dem einstigen Feind von der CDU. Al-Wazir gibt offen zu, dass seine Partei sich gesorgt hatte, dass der Grünen-Wähler zu viel Kuscheln mit der CDU bestrafen könnte.



Stattdessen haben die Grünen wohl davon profitiert, dass sie vom Wähler als vernünftige Alternative zu SPD und CDU wahrgenommen wurden – was laut Al-Wazir auch an dem geräuschlosen schwarz-grünen Regieren der vergangenen Jahre lag. Ein Leuchtturmprojekt hat die schwarz-grüne Regierung in den vergangenen fünf Jahren nicht vorzuweisen: ein bisschen mehr Ökolandbau, ein staatlich subventioniertes Schülerticket für Bus und Bahn. Noch wenige Wochen vor der Wahl lagen die Grünen bei 13 Prozent, dann kam der Unmut über den ewigen Streit in Berlin, und die Grünen legten in den Umfragen immer weiter zu. Jetzt will die Partei ihre "Verantwortung wahrnehmen" und mit allen reden, mit denen eine Regierung möglich ist. Das sind nach den Hochrechnungen am Abend wohl vor allem CDU und eventuell die FDP.