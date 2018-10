Der saarländische Ministerpräsident Tobias Hans (CDU) ist nun auch Vorsitzender der CDU Saar. Auf dem Landesparteitag in Neunkirchen wählten die Delegierten den 40-Jährigen mit 96,4 Prozent an die Spitze des Landesverbands. Hans tritt damit die Nachfolge von Annegret Kramp-Karrenbauer an, die im Februar als CDU-Generalsekretärin nach Berlin gewechselt war.

Kramp-Karrenbauer war mehr als sieben Jahre als Ministerpräsidentin des Saarlandes und als Landesparteichefin im Amt. Bereits vor sieben Monaten wurde Hans zu ihrem Nachfolger im Amt des Ministerpräsidenten gewählt. Der Landesausschuss hatte ihn bereits im Frühjahr einstimmig für den Landesvorsitz nominiert, seine Wahl galt schon vorab als sicher.

Vor der Wahl rief Kramp-Karrenbauer mit Blick auf die Umfragewerte der Volksparteien zu mehr Mut und Selbstbewusstsein auf: "Wir haben schon Schlimmeres überstanden und werden auch diese Situation meistern."

Hans sitzt seit 2009 im Saarbrücker Landtag. Von 2012 bis 2015 war er parlamentarischer Geschäftsführer der CDU-Landtagsfraktion und anschließend deren Vorsitzender. Er war schon mit 14 Jahren in die Junge Union und zwei Jahre später in die CDU eingetreten. Bevor er in die Landespolitik ging, war er in der Kommunalpolitik in Neunkirchen aktiv.