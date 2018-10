Die #Unteilbar-Demonstration beginnt gespalten. Weil sich am Berliner Alexanderplatz, wo die Route startet, die Fahrbahn der Straße teilt, muss sich die Spitze der Demo trennen. Ein Teil hat sich auf der einen Seite der Straße aufgestellt, der andere auf der anderen. Beide hinter einem Banner mit dem Motto der Veranstaltung: "#Unteilbar – Solidarität statt Ausgrenzung".

Aufgereiht hinter den Transparenten steht eine Frau mit Verdi-Weste, ein Mann hält ein Schild, das sich gegen Überwachung ausspricht, ein anderes verkündet: "Refugees Welcome". Parteiprominenz ist nicht zu sehen.

Doch bis es dann losgehen kann, dauert es. Erst müssen alle ihre Plätze finden, die Fotografen ihre Fotos schießen. Dann geht es drei Meter vor, dann muss wieder gestoppt werden. Noch mal Fotos. Die ersten holen die Sonnencreme raus, bei wolkenlosem Himmel und über 25 Grad sind Hüte und Schirme ein beliebtes Accessoire. Gegen 13.15 Uhr setzen sich beide Seiten dann endlich in Bewegung.

Damit beginnt nach München und Hamburg in Berlin die dritte Großdemonstration unter dem Motto "Herbst der Solidarität". 40.000 Menschen waren angemeldet – gekommen sind 242.000 nach "belastbarer" Schätzung, wie die Veranstalter mitteilen.

Die Eisbären sind solidarisch

Seit August hatte ein breites Bündnis aus mehr als 450 bundesweiten Organisationen, Prominenten und lokalen Gruppen unter dem Motto "Solidarität statt Ausgrenzung! Für eine offene und freie Gesellschaft" nach Berlin mobilisiert. Unter ihnen so unterschiedliche Organisationen wie Pro Asyl, die Naturfreunde, der Eishockey-Verein Eisbären Berlin und der Zentralrat der Muslime. Aber auch der Satiriker Jan Böhmermann, die Publizistin Carolin Emcke und die Band Die Ärzte. Weitere Tausende Privatpersonen unterzeichneten den Aufruf.

Das Ziel der Demo: die Zivilgesellschaft in Deutschland vereinen. "Wir glauben, dass es in Deutschland eine große Mehrheit gibt, die gegen Rassismus und Abschottung und für Solidarität einsteht", sagt die Sprecherin des #Unteilbar-Bündnisses Theresa Hartmann. Dabei wollen die Veranstalter nicht nur den Kampf gegen Rechts ins Zentrum rücken, sondern auch die soziale Frage.

Wie breit das Bündnis wirklich aufgestellt ist, zeigte dann der Samstag: Im Demozug laufen Punks neben Eishockey-Fans und Eltern, die ihre kleinen Kinder tragen. "Ossis gegen Rechts" verkündet ein Plakat, daneben schwenken Teilnehmer die Regenbogen- und die Europaflagge, lokale Mieterinitiativen laufen neben den Gewerkschaften. Andere forderten ein Ende der Todesstrafe weltweit oder mehr Pflegepersonal in Krankenhäusern.

"Sonst geht alles den Bach runter"

Viele Demo-Teilnehmer sehen diese breite Aufstellung positiv, sie sind gerade deswegen gekommen. Noel Rademacher, 46, fährt seine kleinen Kinder in einem Fahrradwagen hinter sich her. Er trägt Birkenstock und Jeans und will mit seiner Teilnahme der negativen Stimmung in Deutschland etwas entgegensetzen. "Es ist an der Zeit sich zu zeigen, sonst geht alles den Bach runter", sagt er. Ähnlich sehen es Sarah, 39, und Sonja, 36. Sie finden es gut, dass so viele unterschiedliche Menschen zusammenkommen und hoffen, dass die Demo ein wenig wie die Loveparade wird.

1/14 Unter dem Motto "Solidarität statt Ausgrenzung – für eine offene und freie Gesellschaft" protestieren in Berlin mehr als 150.000 Menschen gegen Rassismus und Ausgrenzung. Zu dem Protest hatte das Bündnis Unteilbar aufgerufen. © John Macdougall/AFP/Getty Images 2/14 "Nein zur Hetze gegen Muslime", "Rassismus ist keine Alternative" und "Kein Platz für Nazis" – so drücken die Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Großdemo ihre Solidarität aus und wehren sich gegen die Diskriminierung von Minderheiten. © John Macdougall/AFP/Getty Images 3/14 Die Organisatoren von Unteilbar prangern eine zunehmende Spaltung innerhalb der europäischen Gesellschaften an. Statt für Integration zu sorgen, stelle die Politik innere Sicherheit über Menschenrechte. © Carsten Koall/Getty Images 4/14 Die Demonstrantinnen und Demonstranten – hier am Berliner Alexanderplatz – fordern von der Politik auch mehr Engagement für den Klimaschutz oder weltweite Chancengleichheit. © John Macdougall/AFP/Getty Images 5/14 Zahlreiche Organisationen, Verbände und Parteien unterstützen den Aufruf. Auch Prominente beteiligen sich, zum Beispiel der Schauspieler Benno Fürmann, der TV-Moderator Jan Böhmermann und die Band Die Ärzte. © Markus Schreiber/AP/dpa 6/14 Viele Menschen fordern, dass Europa auch gegenüber Flüchtlingen eine humane Haltung zeigt – denn niemand fliehe ohne Grund. © John Macdougall/AFP/Getty Images 7/14 Die friedliche Demonstration führt mitten durch Berlin. © Sean Gallup/Getty Images 8/14 In ihrem Protest gegen Fremdenfeindlichkeit und Rassismus setzen diese Demonstrantinnen auch ein deutliches Zeichen gegen die Partei Alternative für Deutschland. © Michele Tantussi/Reuters 9/14 Auch die "Omas gegen rechts" sind bei der Großdemonstration für ein tolerantes und weltoffenes Deutschland dabei. © Michele Tantussi/Reuters 10/14 Bei strahlendem Sonnenschein protestieren die Teilnehmer für Solidarität statt Hetze. © Carsten Koall/Getty Images 11/14 Einen Tag vor der Landtagswahl in Bayern sieht man auch Protest gegen Politiker der CSU – gemeint sind Bundesinnenminister Horst Seehofer, Bayerns Ministerpräsident Markus Söder und CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt. © Sean Gallup/Getty Images 12/14 Während Außenminister Heiko Maas (SPD) die Veranstaltung ein "großartiges Signal" nannte, unterstützte die Berliner CDU die Demonstration ausdrücklich nicht. © Sean Gallup/Getty Images 13/14 Mehr Sympathie genießt für "Anstand und Menschlichkeit" die Bundeskanzlerin Angela Merkel. © Michele Tantussi/Reuters 14/14 Die Anzahl der Demonstranten zeige, "dass für viele Menschen die Zeit gekommen ist, in der sie sich laut gegen Ausgrenzung und Sozialabbau zur Wehr setzen müssen", sagte Theresa Hartmann, die Sprecherin des Bündnisses Unteilbar. © Michele Tantussi/Reuters

Hans-Jürgen Fellmann-Meilike, 62, hat sich hinter dem Lautsprecherwagen der "Seebrücke" eingereiht. Der Verein setzt sich für die Rettung Geflüchteter im Mittelmeer ein. Im Spanienurlaub erlebte Fellmann-Meilike, von Beruf Arzt, wie ein Flüchtlingsboot kenterte und mehrere Menschen starben – ein einschneidendes Erlebnis für ihn. Um sich für Seenotrettung einzusetzen, ist er aus Potsdam zur Demo angereist.

Der Demonstrationszug von #Unteilbar ist in verschiedene Gruppen mit eigenen Lautsprecherwagen unterteilt. Hinter dem Fronttransparent kommt recht schnell die Seebrücken-Gruppe, in der viele orangene Rettungswesten tragen. Von anderen Wagen schallt laute Musik, der Bass des Wagens mit der Aufschrift "Wendyleserinnen gegen Rechts" ist schon von Weitem zu hören. Der "Glitzernde Block" ist an den silber-goldenen Rettungsdecken zu erkennen, die Teilnehmer als Fahnen schwenken.

Je nach Thema und Musik unterscheiden sich die Demo-Teilnehmer in unmittelbarer Nähe der Wagen. Während eine Gruppe mit Antifa-Flagge "Nationalismus raus aus den Köpfen" skandiert, läuft nicht weit davon eine Gruppe grauhaariger Gewerkschafter.