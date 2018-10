Die CSU hat bei der Landtagswahl in Bayern ein historisch schlechtes Ergebnis erzielt, sie verlor zehn Prozentpunkte, genau wie die SPD. Auch bundesweit wollen immer weniger Menschen die ehemaligen Volksparteien wählen, die SPD lag im jüngsten Deutschlandtrend bei 15 Prozent. Hinter den Grünen und der AfD. Woran liegt das? Der Psychologe Stephan Grünewald und seine Kollegen führen jedes Jahr mehr als 5.000 ausführliche Interviews. Er sagt: Unsere Gesellschaft war zu lange orientierungslos. Und das liegt auch an der großen Koalition.

ZEIT ONLINE: Die Bayernwahl hat das vorläufige Ende der Volksparteien wieder einmal bestätigt. Wieso wollen denn immer weniger Deutsche SPD und CDU/CSU wählen?

Stephan Grünewald: Die Wählerinnen und Wähler erleben diese Parteien als austauschbar. Es fehlt die programmatische Differenzierung. Das ist auch der großen Koalition geschuldet. Diese Austauschbarkeit führt dazu, dass Grüne und AfD, die eher an den Rändern angesiedelt sind, relevanter werden. Weil sie klare Positionen haben.

ZEIT ONLINE: Könnten jetzt die Grünen neue Volkspartei werden?

Stephan Grünewald ist Gründer und Leiter des rheingold instituts, einem qualitativen Kultur-, Markt- und Medienforschungsinstitut. Er forscht zur Psychologie der Deutschen und hat mehrere Bücher veröffentlicht, darunter "Deutschland auf der Couch. Eine Gesellschaft zwischen Stillstand und Leidenschaft". Grünewald lebt mit seiner Familie in Köln.

Grünewald: Die Grünen haben Leitlinien, die lange Zeit von ihrem Dinkel- und Dünkel-Gebaren überschattet wurden. Der Rekordsommer, der Klimawandel, zunehmende Naturkatastrophen und das Beispiel der Abholzung im Hambacher Forst, all das machte diese Leitlinien wieder sichtbar. Zusätzlich haben die Grünen christliche Werte wie Toleranz und Nächstenliebe hochgehalten, sich damit von der wabernden Flüchtlingspolitik der CSU abgegrenzt und den Christen in Bayern einen Anlaufpunkt gegeben. So konnten sie viele Wählerinnen und Wähler vereinen.

Aber Volksparteien im alten Sinne wird es nicht mehr geben. Das Entscheidende ist, dass wir wieder in eine Streitkultur zurückfinden. Die ehemaligen Volksparteien SPD und CDU/CSU hatten klare programmatische Positionen. Es gab zwei Lager, in denen man sich versammeln konnte. Über den Streit hat man immer auch die Gegenseite besser verstanden. Das gab Orientierung. Diese Streit- und Lagerkultur haben wir verloren.

ZEIT ONLINE: Wäre das Ende der großen Koalition eine Lösung?



Grünewald: Es wäre ein wichtiger Schritt. Ich habe vor einem Jahr für eine Minderheitsregierung plädiert. Dann wäre Kanzlerin Angela Merkel gefordert gewesen, ihre Positionen klar zu formulieren und die Bevölkerung oder die Abgeordneten wieder hinter sich zu bringen. Die SPD hätte in der Opposition auch wieder die Zeit gehabt, eine eigene Position zu finden. Wir hätten wieder einen Wettstreit gehabt.

Klare Fronten bis zum Ende des Kalten Krieges

ZEIT ONLINE: Aber große Koalitionen hatten wir auch in der Vergangenheit schon. Das System der Volksparteien funktionierte trotzdem lange sehr gut. Was hat sich gesellschaftlich verändert?

Grünewald: Bis zum Ende des Kalten Krieges gab es klare Fronten. Auf der einen Seite den Kapitalismus, auf der anderen den Sozialismus. Man konnte sich positionieren. CDU-Wählerinnen hatten das Gefühl, die Wirtschaft ist der Motor der Gesellschaft. Und auch als Arbeiter musste man helfen, dass dieser Motor läuft. Die SPD wollte hingegen historische Ungerechtigkeiten bekämpfen. Sie setzte sich für Chancengleichheit ein und für Bildung für alle. Beide Parteien vertraten klare Haltungen, aus denen heraus man als Wähler Entscheidungen für die Zukunft mittragen konnte. Auch wenn sie einem primär vielleicht nichts brachten. Wähler über 50 kennen diesen inneren Kompass noch. Sie wurden mit einer klaren politischen Haltung sozialisiert.

Nach dem Ende des Kalten Krieges haben wir einen Entideologisierungsprozess erlebt. Eine Art coole Gleichgültigkeit machte sich breit, in der alle Positionen und Programmatiken relativiert wurden. Es gab ein unausgesprochenes Stillhalteabkommen mit der Politik. Solange die Versorgungs- und Wachstumserwartungen erfüllt wurden, gab es keine fundamentale Kritik. Jüngere Wähler agieren heute meist viel pragmatischer. Ihnen fehlen konsistente politische Leitbilder als langfristige Richtschnur, sie lassen sich stärker vom situativem Eigennutz leiten. Sie orientieren sich am Wahl-O-Maten und bevorzugen, was ihnen kurzfristig mehr bringt. Die Bürgerinnen haben sich dadurch aber auch mehr und mehr von der Politik distanziert.