Beide Partner der großen Koalition auf Bundesebene verloren bei der hessischen Landtagswahl viele Wählerinnen und Wähler an andere Parteien. Der Blick auf die Wählerwanderung macht die Unzufriedenheit mit CDU und SPD deutlich sichtbar.



Viele dieser Wechselwähler entschieden sich sogar bewusst, der Bundesregierung einen Denkzettel zu verpassen. 73 Prozent der nun abgewanderten hessischen CDU-Wähler gaben das in einer Umfrage von infratest dimap an. Auch 53 Prozent der ehemaligen SPD-Wähler hatten dieses Motiv.

Wohin wanderten die Wählerinnen und Wähler ab?



Zunächst: Die Lage innerhalb der (bisherigen) Wählerschaft der CDU ist polarisiert. Das zeigt sich auch daran, dass sie die meisten Wähler an zwei sehr unterschiedliche Parteien verloren. 96.000 wanderten zur rechtspopulistischen AfD ab. 108.000 machten wiederum ihr Kreuz bei den auch in Hessen erstarkten Grünen.

Noch deutlicher verlor der Groko-Partner SPD Stimmen an die Grünen. 142.000 ihrer bisherigen Wähler gaben ihr Votum nun an den aktuellen Wiesbadener Regierungspartner um Spitzenkandidat Tarek Al-Wazir. 39.000 wählten nun AfD. Nur 44 Prozent ihrer Wähler konnten die Sozialdemokraten im Vergleich zu 2013 halten.

Die Frustration bei bisherigen CDU- und SPD-Wählern war groß. Zusammen blieben rund 200.000 ihrer bisherigen Wähler am Wahlsonntag ganz zu Hause. Alle anderen in den hessischen Landtag gewählten Parteien konnten übrigens in Summe mehr Nichtwähler aktivieren, als sie an solche verloren. Besonders die AfD profitierte hier. Die Rechtspopulisten holten die Stimmen von 32.000 Hessinnen und Hessen, die bei der vorherigen Wahl zu Hause geblieben waren.



Wanderungsmodell Methodik des Wanderungsmodells Laut infratest dimap bildet das Wanderungsmodell die Wanderungsströme zwischen zwei Wahlen auf Basis der Zweitstimmen ab. Die Wählerwanderungsströme zwischen den Parteien und die "Haltequoten" für identische Parteien werden dabei geschätzt. Grundlage sind amtliche Statistiken, repräsentative Umfragen sowie das Ergebnis der vorläufigen Auszählung am Wahlsonntag. In der Wählerwanderung werden aktuelle und frühere Nichtwähler berücksichtigt sowie Änderungen in der Zusammensetzung der Wählerschaft (zugezogene und weggezogene Wähler sowie neu hinzugekommene Erstwähler und verstorbene frühere Wähler). Die Schätzung der Wanderungsströme zeigen wir in der saldierten Form. Nach Veröffentlichung des vorläufigen Ergebnisses wird eine abschließende Schätzung vorgenommen und veröffentlicht. Auf dieser Basis ist auch eine Darstellung mit Zu- und Abströmen zwischen den einzelnen Parteien möglich.