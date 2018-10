Selbst wenn alles so bleibt, wie es war, selbst wenn CDU und Grüne am Ende einer langen Wahlnacht weiterhin die Regierung in Hessen stellen sollten, wird es vorbei sein. Vorbei mit aller Gewohnheit. Vorbei mit der Einteilung in zwei Volksparteien und mehrere kleine politische Mitspieler. Vorbei mit der Gewissheit, dass nach Wahlen am Ende immer ein Christ- oder ein Sozialdemokrat regiert. Vorbei mit dem, was die Deutschen seit rund 70 Jahren kennen. Vorbei mit dem Rituellen, Formelhaften, dem ewig Gleichen der politischen Verhältnisse.

Die Landtagswahl in Hessen, dem politischen Großlabor Deutschlands, markiert eine Zäsur: So wie es war, wird es nicht wieder sein. Zwei Volksparteien bestimmen flächendeckend die Geschicke des Landes und die anderen dürfen mal hier mal da ein bisschen mitreden – das ist Geschichte. Noch am Wahltag waren von Schwarz-Grün bis Rot-Grün-Rot sieben verschiedene Koalitionen denkbar. An die Suche nach dem Verlässlichen im Ungewohnten wird man sich gewöhnen müssen.

Daran ändert auch nichts, dass die CDU in Hessen mit gut 27 Prozent besser abgeschnitten hat, als ihr die Umfragen vorhersagten. Wenn in der CDU nicht mehr viel geht – eine Rot-Rot-Grün-Angstkampagne auf den letzten Wahlkampfmetern zieht immer noch ein bisschen. Und eine Grün-Rot-Rote jetzt auch. Trotzdem: Mehr als zehn Prozentpunkte Verlust sind im Ergebnis ziemlich genau zehn Punkte zu wenig, um noch als politische Großmacht gelten zu können. Und die SPD? Ach, Gottchen.

Hessen weist mit dieser Wahl den Weg: Künftig werden – je nach Region – drei bis fünf mittelgroße Parteien darum streiten, den Regierungschef zu stellen. Neben SPD und CDU (sowie der CSU in Bayern) werden sich auch Grüne (im Westen) und Linke (im Osten) vermehrt Gedanken darüber machen müssen, wer von ihnen einen vorzeigbaren Ministerpräsidenten oder eine vorzeigbare Ministerpräsidentin anzubieten hat. Und womöglich darf das auch bald die AfD – das hängt davon ab, ob die Ost-CDU dauerhaft standhaft genug ist, sich nicht als Steigbügelhalter für Rechtspopulisten anzudienen.

CDU-Spitzenkandidat Volker Bouffier hat die Bundesregierung für die großen Verluste seiner Partei verantwortlich gemacht. Seine Botschaft an Berlin: "Weniger Streit und mehr Lösungen."

Wer künftig regieren will, wird das oft nur im Dreierbündnis können

Die besten Chancen wird dabei nicht zwingend das Spitzenpersonal der stärksten Partei haben. Sondern das jener politischen Kraft, die nach möglichst vielen Seiten hin anschlussfähig ist. Denn mit dem Siechtum der Volksparteien werden Zweierkoalitionen mehr und mehr zur Ausnahme werden. Wer künftig regieren will, wird das oft nur im Dreierbündnis können. Das ist nicht zwingend instabiler, sondern zunächst einmal nur anders.

Die Neusortierung des politischen Kräfteverhältnises ist das eine, das mittelfristige Signal, das von der Hessen-Wahl ausgeht. Das andere, kurzfristige ist ein bisschen spektakulärer: Es ist vorbei mit der großen Koalition in Berlin. Egal, ob sie noch weiter regiert oder nicht. Nach Bayern fahren die Partner nun auch in Hessen zusammen mehr als 20 Punkte Verlust ein. So heftig haben die Wähler noch keine Bundesregierung abgestraft. Die große Koalition verliert ihre Legitimation.

Nach dem Absturz der CSU in Bayern verliert auch die CDU in Hessen drastisch. CDU-Generalsekretärin Annegret Kramp-Karrenbauer hat schon recht, wenn sie sagt, die Flüchtlingspolitik von 2015 habe für die Union die gleiche Wirkung wie die Agenda 2010 für die SPD: Sie vergrätzt die Stammwählerschaft. Doch CDU und SPD verlieren nicht nur zu den Rändern hin – die einen nach rechts, die anderen nach links –, sondern auch signifikant an die Grünen. Die einstigen sogenannten Alternativen sind längst ins Zentrum gerückt. Dorthin, wo Union und SPD durch ihre Ausgleichsbewegungen nach rechts und links Raum freigegeben haben.