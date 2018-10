Wilfried Scharnagl, ein enger Vertrauter des langjährigen CSU-Vorsitzenden Franz Josef Strauß, ist tot. Der einstige Chefredakteur des Bayernkurier starb im Alter von 79 Jahren, teilte CSU-Generalsekretär Markus Blume mit. "Ein Stück CSU-Geschichte ist von uns gegangen."



Scharnagl leitete 24 Jahre lang, von 1977 bis 2001, den Bayernkurier, die Parteizeitung der CSU. Er war ein Strauß-Gefährte und blieb auch nach dessen Tod im Jahr 1988 wichtiger Berater für Strauß' Nachfolger an der Spitze der CSU. Bis zu seinem Tod war Scharnagl zudem Mitglied im Parteivorstand und nahm auch in hohem Alter noch an den Sitzungen teil.

Die Verbindung des Publizisten mit Strauß war sehr eng. "Scharnagl schreibt, was Strauß denkt; Strauß denkt, was Scharnagl schreibt." So beschrieb Strauß selbst einmal die Beziehung zu dem Bayernkurier-Chef.



Der CSU-Fraktionsvorsitzende im Bayerischen Landtag, Thomas Kreuzer, ehrte Scharnagl als "einen der wortgewaltigsten Intellektuellen Deutschlands". Er ergänzte: "Wilfried Scharnagl war eine herausragende konservative Leitfigur und ein vorbildlicher Demokrat. Sein Wissen über die Vergangenheit, sein Gespür für die Gegenwart und sein Weitblick für die Zukunft machten ihn zu einem der wertvollsten Ratgeber für Partei und Fraktion."

2012 veröffentlichte er das Buch Bayern kann es auch allein, ein Plädoyer für die Unabhängigkeit des Freistaats. Aus seiner Sicht befand sich Bayern seit 1871 auf einem historischen Irrweg, weil Ludwig II. Bayerns Souveränität geopfert hatte und dem von Preußen dominierten Zweiten Kaiserreich beigetreten war.