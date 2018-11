Bundeskanzlerin Angela Merkel hat größere Anstrengungen gefordert, die Benachteiligungen von Frauen zu beseitigen. "Man muss doch nicht drum herumreden: Die Quoten waren wichtig, aber das Ziel muss Parität sein", sagte die scheidende CDU-Vorsitzende während einer Gedenkstunde zum 100. Jahrestag des Frauenwahlrechts in Deutschland. "Parität überall, ob in der Politik, der Wirtschaft, der Verwaltung, Wissenschaft oder im Kulturbereich", fügte Merkel hinzu. "Jede Frau in Deutschland soll ihren Weg gehen können."

Die Kanzlerin kritisierte, dass es in allen gesellschaftlichen Bereichen in Deutschland, vor allem aber in Wirtschaft Probleme mit der Gleichberechtigung gibt – angefangen von einer ungleichen Bezahlung von Männern und Frauen über die Trennung zwischen immer noch typischen Männer- und Frauenberufen. Es liege "einiges im Argen", sagte Merkel bei der Veranstaltung im Deutschen Historischen Museum in Berlin und verwies auf die Situation im Ausland: So hätten in den USA 90 Prozent der größten Börsenunternehmen mindestens zwei Frauen im Vorstand, in Frankreich und Großbritannien rund 50 Prozent – "in Deutschland dagegen nur magere 16,7 Prozent".

"Niemand lacht ein Mädchen heute mehr aus, wenn es sagt, dass es Ministerin oder Kanzlerin werden will. Es soll sogar schon Fragen geben, ob es auch ein Mann werden darf." Angela Merkel in ihrer Rede zu 100 Jahren Frauenwahlrecht

Inzwischen aber, so mahnte die Kanzlerin, könne niemand mehr behaupten, dass es nicht ausreichend geeignete Frauen für diese Spitzenpositionen gibt. "Sollte es mal dazu kommen, dass eine Frau an der Spitze eines Dax-Konzerns auftritt, dann sollte diese keine Besonderheit sein, sondern der erste Schritt zur Normalität", sagte die Kanzlerin und erinnerte daran, dass es sich bei der Gleichberechtigung um ein Menschenrecht handelt und einen wichtigen Gradmesser dafür, wie gerecht eine Gesellschaft ist. Zusammengefasst gehe es um "eine elementare Frage unserer Demokratie".

Die Politik sei da im Übrigen kein Ruhmesblatt, sagte Merkel in ihrer Rede. Im deutschen Parlament etwa sei der Anteil an Frauen unter den Bundestagsabgeordneten auf 30,9 Prozent gesunken – auf das Niveau des Parlaments des Südsudan. "Eine Schwalbe macht noch keinen Sommer", führte die Kanzlerin mit Blick auf ihren eigenen politischen Werdegang aus. "Aus der Tatsache, dass es mich gibt, darf aber kein Alibi werden."

"Meer von grauen Anzügen"

Justizministerin Katarina Barley und Frauenministerin Franziska Giffey (beide SPD) hatten vor der Kanzlerin gefordert, eine stärkere Vertretung von Frauen im Bundestag durchzusetzen. "Ich finde, wenn die Hälfte der Bevölkerung aus Frauen besteht, warum besteht dann die höchste Repräsentanz in unserem Land nicht auch zur Hälfte aus Frauen", sagte Giffey bei dem Festakt.

Vor allem in den Fraktionen von AfD, FDP und CDU/CSU sitze oft "ein Meer von grauen Anzügen", hatte Barley der Bild am Sonntag gesagt. "Ändern wird sich das wohl nur durch ein neues Wahlrecht." Zur Erhöhung des Frauenanteils könnten Kandidatenlisten der Parteien abwechselnd mit Männern und Frauen besetzt werden. Eine andere Möglichkeit wären größere Wahlkreise mit zwei direkt gewählten Abgeordneten unterschiedlichen Geschlechts.



Das aktive und passive Wahlrecht für Frauen in Deutschland war am 12. November 1918 in einem Aufruf mit Gesetzescharakter verkündet worden. Die erste Wahl, bei der Frauen stimmberechtigt und wählbar waren, war die Wahl zur Weimarer Nationalversammlung am 19. Januar 1919.