Die hessische Abgeordnete Mariana Harder-Kühnel hat bei der Wahl zur Vizepräsidentin des Bundestags die erforderliche Mehrheit der Stimmen im ersten Wahlgang verpasst. Sie erhielt 223 Stimmen, 387 Abgeordnete stimmten mit Nein.



Die Bundestagssitzung wurde daraufhin auf Antrag der AfD unterbrochen. Die Fraktion kündigte an, Harder-Kühnel im Dezember in einen zweiten Wahlgang zu schicken. Die Kandidatin selbst bedauerte ihr Scheitern: "Leider hat es dieses Mal nicht ganz gereicht", schrieb sie in einer Mitteilung. "Aber wir haben noch mindestens zwei Wahlgänge vor uns und ich bin zuversichtlich, dass ich letztendlich gewählt werde." Sie biete den anderen Fraktionen gern nochmals an, sich bei ihnen vorzustellen. Sie denke, "dass ich im direkten Gespräch Vorbehalte ausräumen kann". Gegen sie persönlich seien im Vorfeld der Wahl keinerlei Bedenken erhoben worden. Vielmehr pauschal dagegen, überhaupt jemanden aus der AfD-Fraktion zu wählen.



Die Geschäftsordnung des Bundestages sieht vor, dass jede Fraktion einen Vizepräsidenten stellt: Jede Fraktion des Deutschen Bundestages "ist durch mindestens einen Vizepräsidenten oder eine Vizepräsidentin im Präsidium vertreten", heißt es darin. "Mit dieser demokratischen Gepflogenheit darf nicht gebrochen werden", sagte Harder-Kühnel.



Die 44-Jährige war von ihrer Fraktion nominiert worden, nachdem der AfD-Abgeordnete Albrecht Glaser vor einem Jahr bei der Wahl des Bundestagsvizepräsidenten dreimal durchgefallen war. Glaser hatte in Reden und Gesprächsveranstaltungen die Religionsfreiheit für Muslime infrage gestellt und den Islam als Ideologie bezeichnet, er versuche, Recht zu setzen. Die übrigen Fraktionen warfen ihm deshalb eine islamfeindliche Haltung vor.

Die Benennung eines neuen, konsensfähigen Ersatzkandidaten hatte die AfD lange Zeit abgelehnt. Die Fraktionsführung beharrte auf dem ungeschriebenen Recht im Bundestag, einen Vizepräsidenten oder eine Vizepräsidentin zu stellen. Üblich war bisher, dass die anderen Fraktionen die Nominierten auch bestätigen. Der Linke-Politiker Lothar Bisky allerdings wurde 2005 viermal nicht gewählt, die Fraktion berief daraufhin Petra Pau als Ersatz.



Die Juristin Harder-Kühnel gilt politisch als eher moderates AfD-Fraktionsmitglied, sie fiel bisher nicht durch herabsetzende oder rassistische Äußerungen auf wie zuweilen andere Abgeordnete. Sie ist in der Partei weder dem rechten Flügel noch der gemäßigten Alternativen Mitte zuzurechnen. Sie habe vor, mit allen zu sprechen, sagte sie. Für die Fraktion kümmert sie sich in erster Linie um Familienpolitik. Harder-Kühnel stammt aus dem hessischen Gelnhausen und kandidierte für den Wahlkreis Main-Kinzig – Wetterau II – Schotten. Sie ist bereits eine der Schriftführerinnen im Bundestag.