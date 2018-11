Der AfD-Kreisverband von Bundestagsfraktionschefin Alice Weidel hat neben der Großspende aus der Schweiz nach Parteiangaben eine weitere Geldsumme von 150.000 Euro aus dem Ausland erhalten. Diese stammte aus Belgien, sei aber aus Unklarheit über die Herkunft zurücküberwiesen worden, teilte die AfD in Berlin mit.

Über den Zahlungseingang hatte zunächst der Rechercheverbund von Süddeutscher Zeitung, NDR und WDR recherchiert. Die Medien stellten dazu nach eigenen Angaben am Mittwoch eine Anfrage an die AfD. Der Betrag ging nach Parteiangaben am 13. Februar 2018 bei dem AfD-Kreisverband Bodenseekreis ein. Am 9. Mai sei die Summe vollständig an den Absender zurücküberwiesen worden.



Parteispenden aus Belgien, einem EU-Land, sind rechtlich zulässig. Beträge über 50.000 Euro müssen aber der Bundestagsverwaltung gemeldet werden. Die Überweisung aus Belgien meldete die AfD zunächst nicht an die Bundestagsverwaltung.



Der Vorgang sei der AfD-Bundesgeschäftsführung am Dienstag von Vertretern des Kreisvorstandes mitgeteilt worden, teilte die Partei mit. AfD-Bundesgeschäftsführer Hans-Holger Malcomeß habe die Bundestagsverwaltung noch am selben Tag darüber in Kenntnis gesetzt.



Spenden an die AfD - Staatsanwaltschaft ermittelt gegen Alice Weidel Nach Spenden aus der Schweiz wird die AfD-Fraktionschefin verdächtigt, gegen das Parteiengesetz verstoßen zu haben. Das Geld soll sie für Wahlkampf genutzt haben. © Foto: Bernd von Jutrczenka

Als Absender der Überweisung an die AfD wurde die Stichting Identiteit Europa angegeben, laut AfD "anscheinend eine belgische Stiftung". Das Geld habe nach Einschätzung der Partei als Spende angenommen werden dürfen. "Allerdings konnte der AfD-Kreisverband Bodenseekreis weder die Spenderidentität noch die Spendermotivation zweifelsfrei feststellen, weshalb er letztlich beschloss, das Geld nicht anzunehmen. Aus diesem Grund sei auch keine Anzeige nach Paragraf 25 Absatz 3 Satz 2 Parteiengesetz erfolgt, erklärte die Partei.

Der Absatz des Paragrafen regelt, unter welchen Bedingungen Parteien Spenden aus dem Ausland annehmen dürfen, etwa wenn es sich um Spenden aus dem Vermögen eines Deutschen oder anderen EU-Bürgers handelt.