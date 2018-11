Es gibt eine Frage, die man Angela Merkel nicht stellen sollte: "Frau Bundeskanzlerin, werden Sie den großen Wurf wagen?" Wird sie nicht, große Würfe sind nicht ihre Sache. Nach 13 Jahren Kanzlerschaft weiß das jeder in Deutschland und jeder in Europa. Als aber Merkel am Dienstagnachmittag in Straßburg antrat, um ihre Rede zur Zukunft der Europäischen Union zu halten, waberte trotzdem die Sehnsucht nach Grandeur durch die Flure des Europarlaments. Wird sie …?

Nun, es kam, wie es kommen musste. Wer Großes erwartete, wurde enttäuscht. Aber das liegt nicht nur an Merkel, sondern auch am Publikum und seinen gewaltigen Erwartungen. Ob Kriege, Migration, Arbeitslosigkeit, Klimawandel – die EU soll es richten, als wäre sie der Allmächtige. So soll es sein. So muss es sein. Die Europäische Union würde es ja ohne die drängende Ungeduld vieler Europäer erst gar nicht geben.

Doch wer so viel erwartet, sollte auch wissen, dass die Union kein gottgleiches Subjekt ist, sondern ein höchst kompliziertes Gebilde, das aus 28 Mitgliedstaaten besteht, die mitunter gegensätzliche Interessen haben. Entsprechend mühsam ist das Geschäft, entsprechend knirscht und kracht es im Maschinenraum dieser Union.



Deutsche Europapolitik: Realismus

Angela Merkel erinnerte im Europaparlament genau daran. Das tat sie nicht, um den aktuellen Zustand der Union zu verteidigen. Sie tat es, um zu erklären, warum sie den Ruf hat, keine Visionärin zu sein. Visionen muss man nicht nur haben, sondern man muss auch an ihrer Umsetzung arbeiten. Es gibt den Wunsch und es gibt die Wirklichkeit. Wenn der Wunsch niemals Wirklichkeit wird, dann wenden sich die Menschen von Europa ab – und sie tun es auch, wenn es zu lange dauert, bis sich was ändert. Das war die Botschaft Merkels. Sie umriss damit das Prinzip deutscher Europapolitik der letzten 13 Jahre: Realismus. Merkel zielt auf Mehrheiten.

Nun, das kann man zu Recht als Kleinmut bezeichnen. Einige Abgeordnete, die im Plenum auf Merkels Rede reagierten, warfen ihr das vor. Merkel mache Trippelschritte, während man angesichts der riesigen Herausforderungen einen großen Satz nach vorn machen müsste.

Merkel sprach in ihrer Rede durchaus empathisch von der "Toleranz als Seele Europas", sie beschwor die Solidarität als ideellen Grundwert der Union und gleichzeitig als unerlässliche Grundlage ihres politischen Handelns. Sie machte klar, dass sie durchaus bereit ist, die EU-Verträge zu ändern. An ihr solle es nicht liegen. Ja, sie ließ anklingen, dass das sogar nötig sei.

Das sind durchaus große, starke Worte, doch kommen sie aus Merkels Mund, zünden sie nicht. Sagt der französische Präsident Emmanuel Macron das gleiche, wirkt es wie ein Feuerwerk.

Das liegt nicht nur an den unterschiedlichen rhetorischen Fähigkeiten der beiden. Macron formuliert kraftvolle Visionen und vertraut darauf, dass sie aus sich selbst heraus wirklichkeitsverändernde Kraft entfalten.

Hat Merkel eine Vision, fragt sie sich: Wie setze ich es um? Und dann schlägt die Wirklichkeit gnadenlos zu. Merkels Realismus ist dauernd mit sich selbst beschäftigt wie ein Hund, der sich immer wieder selbst in den Schwanz beißt.