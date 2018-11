Annegret Kramp-Karrenbauer hat sich erstmals offiziell zu ihrer Kandidatur für den CDU-Vorsitz geäußert. Sie wolle ihrer Partei mehr Gehör verschaffen – bis in die Regierung hinein, sagte Kramp-Karrenbauer auf einer Pressekonferenz. Zudem stellte sie klar: "Mein Amt als Generalsekretärin wird auf jeden Fall auf dem Parteitag enden."

Die CDU-Politikerin ist eine von mehreren Kandidatinnen und Kandidaten für den Parteivorsitz. Nachdem Bundeskanzlerin Angela Merkel angekündigt hatte, sich nicht zur Wiederwahl zu stellen, wird die CDU auf ihrem Parteitag vom 6. bis zum 8. Dezember in Hamburg eine neue Vorsitzende oder einen neuen Vorsitzenden wählen. Neben Kramp-Karrenbauer bewerben sich unter anderem Bundesgesundheitsminister Jens Spahn und Ex-Unionsfraktionschef Friedrich Merz um die Parteiführung. Während die frühere saarländische Ministerpräsidentin als Vertraute Merkels gilt, könnten Spahn und Merz die CDU wieder auf einen konservativeren Kurs führen.

Kramp-Karrenbauer sagte, der Erhalt des Wohlstandes, Sicherheit und der Zusammenhalt der Gesellschaft seien die drei wichtigsten Fragen, auf die die CDU Antworten geben müsse. Aus der eigenen Partei habe sie in den vergangenen Monaten Stolz, aber auch Frust, Sorge und Verunsicherung gehört. Die CDU wolle keine Partei werden, "die in der Kategorie Entweder-oder denkt", sondern das Verbindende herausstelle.

Den Mitgliedern der CDU versprach Kramp-Karrenbauer für den Fall ihrer Wahl größeren Einfluss auf die Regierungsarbeit. In den vergangenen Jahren seien zu oft politische Entscheidungen getroffen worden, die anschließend von der Partei mit mehr oder weniger Widerstand akzeptiert worden seien. Diese Methode passe nicht mehr in die heutige Zeit. "Die Debatte und die Entscheidung, die Positionierung muss zuerst in der Partei getroffen werden", sagte Kramp-Karrenbauer. Dann müsse sie durch die Bundestagsfraktion weiter in die Regierungsarbeit getragen werden.



Zugleich machte Kramp-Karrenbauer deutlich, dass in der Flüchtlings- und Migrationspolitik eine europäische Lösung nötig sei. Migration sei zwar nicht Thema Nummer eins, sagte sie. Aber das Thema sei da. 2015 könne nicht rückabgewickelt werden, sagte die CDU-Generalsekretärin und grenzte sich damit ganz offensichtlich von ihrem Mitbewerber Spahn ab. Der Gesundheitsminister hatte das Thema Migration als "der weiße Elefant im Raum" bezeichnet.