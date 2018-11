Die CDU-Generalsekretärin Annegret Kramp-Karrenbauer hat gefordert, im Wettbewerb um den CDU-Vorsitz fair vorzugehen. "Es darf kein ruinöser Wettbewerb sein, der am Ende eine Partei zurücklässt, die nicht mehr geschlossen ist", sagte die Politikerin, die selbst für die Nachfolge von Kanzlerin Angela Merkel kandidiert.

"Es ist ein guter Befund, dass wir jetzt nicht wochenlang auf die Suche gehen müssen", sagte Kramp-Karrenbauer weiter. Es gebe vielmehr gleich mehrere geeignete Kandidaten für den Parteivorsitz. "Das ist Ausdruck von Qualität dieser Partei", sagte sie. Allerdings dürfe sich die CDU nun nicht bis zum Parteitag im Dezember wochenlang mit sich selbst beschäftigen. Das würden die Menschen in Deutschland nicht verstehen.

Die Saarländerin gilt als aussichtsreiche Kandidatin für die Nachfolge von Parteichefin Merkel. Sie war einstimmig vom Landesvorstand ihrer Partei als Kandidatin der Saar-CDU nominiert worden. Ihre Arbeit als Generalsekretärin lässt sie wegen ihrer Bewerbung weitgehend ruhen. Neben Kramp-Karrenbauer kandidieren auch Ex-Unionsfraktionschef Friedrich Merz und Gesundheitsminister Jens Spahn. Neben den drei aussichtsreichsten Kandidaten haben bislang weitere neun CDU-Mitglieder ihre Kandidatur für den Parteitag Anfang Dezember angemeldet.

Spahn und Merz warben bereits in ihrem Heimatverband NRW für sich. Wie erwartet, gab die nordrhein-westfälische CDU bekannt, dass sie sich nicht auf einen Kandidaten für die Nachfolge Merkels festlegen möchte. Jeder Delegierte des Hamburger Parteitages könne sich somit selbst ein Bild machen und entscheiden, sagte Landesparteichef und NRW-Ministerpräsident Armin Laschet. "Ich schätze alle drei, und so geht es vielen in unserem Landesverband", sagte er weiter. NRW hat beim Bundesparteitag in Hamburg mit fast einem Drittel der fast 1.000 Delegierten besonders großes Gewicht.

Unionsfraktionschef Ralph Brinkhaus (CDU) sagte, er gehe fest davon aus, dass Merkel nach ihrem Abschied als Parteivorsitzende noch eine längere Zeit Kanzlerin bleibt. Es seien gute Jahre für die Union und für Deutschland mit Merkel gewesen. "Und es werden weitere gute folgen, weil wir auch weiterhin sehr gut, sehr eng und sehr vertrauensvoll als Fraktion mit ihr als Bundeskanzlerin zusammenarbeiten werden", sagte er. CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt sagte, er habe großes Interesse daran, dass die große Koalition bis zum Ende der Legislaturperiode 2021 regiere.