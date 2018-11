Jens Spahn hat sich grundsätzlich hinter das geltende Grundrecht auf Asyl gestellt – und sich damit von seinem Mitbewerber um den Parteivorsitz der CDU, Friedrich Merz, abgegrenzt. "Das Grundrecht auf Asyl für politisch Verfolgte ist vor dem Hintergrund zweier Weltkriege, von großem Leid und Vertreibungen eine große Errungenschaft unseres Grundgesetzes", schrieb der Bundesgesundheitsminister auf Twitter. Wichtig sei aber auch: "Um Akzeptanz für dieses wichtige Grundrecht zu erhalten, müssen wir zuallererst unsere EU-Außengrenze wirksam schützen und unsere Asylverfahren beschleunigen."

Merz hatte das individuelle Recht auf Asyl zuvor infrage gestellt. Deutschland sei das einzige Land der Welt, das ein solches Individualrecht auf Asyl in der Verfassung stehen habe, sagte er am Mittwochabend bei der dritten CDU-Regionalkonferenz zur Vorstellung der Kandidaten für die Nachfolge von Angela Merkel als Parteichefin. Er sei seit Langem der Meinung, dass offen darüber geredet werden müsse, ob dieses Asylgrundrecht "in dieser Form fortbestehen" könne, wenn eine europäische Einwanderungs- und Flüchtlingspolitik ernsthaft gewollt sei. "Wir müssen irgendwann einmal eine große öffentliche Debatte darüber führen, ob man einen gesetzlichen Vorbehalt ins Grundgesetz schreibt", sagte Merz.

Annegret Kramp-Karrenbauer, die dritte Bewerberin für die CDU-Spitze, ist wie Spahn gegen Einschränkungen. Die Mütter und Väter des Grundgesetzes hätten ihre Formulierungen mit Bedacht gewählt und dabei auch den Blick auf die deutsche Geschichte und die Judenverfolgung gerichtet, sagte sie der Bild-Zeitung. Sie sei offen dafür, über eine Verbesserung der Verfahren und konsequentere Rückführungen von abgewiesenen Asylbewerbern zu reden, warne aber davor, leichtfertig am Grundgesetz zu schrauben.

Zustimmung für Merz

Auch der nordrhein-westfälische Innenminister Herbert Reul (CDU) bezog sich auf die Vergangenheit der Bundesrepublik, in der das Grundrecht auf Asyl aus gutem Grund in der Verfassung verankert worden sei. Reul bezeichnete die Regelung im Deutschlandfunk als wertvoll, von einer Änderung halte er nichts. Man könne lediglich darüber nachdenken, das Verfahren praktikabler zu machen.

Im Tagesspiegel widersprach der stellvertretende SPD-Vorsitzende Ralf Stegner den Forderungen von Merz, dieser verlasse den "demokratischen Grundkonsens": "Wir Sozialdemokraten kämpfen für eine gemeinsame, humanitäre Flüchtlingspolitik in Europa." Pro-Asyl-Geschäftsführer Günter Burkhardt warnte die Union, "Parolen und Zerrbilder der extremen Rechten zu übernehmen und damit die Fundamente des Rechtsstaates in Europa und in Deutschland zu unterminieren".

Zustimmung erhielt Merz etwa von Sachsen-Anhalts Innenminister und CDU-Landeschef Holger Stahlknecht sowie aus der CSU: Der Europa-Abgeordnete Markus Ferber sagte im rbb, Merz stelle "nicht das Grundrecht auf Asyl infrage, sondern das individuelle Grundrecht auf Asyl". Es sei tatsächlich eine Besonderheit, dass in Deutschland Asylbewerberinnen und -bewerber aus sogenannten sicheren Drittstaaten nicht pauschal abgelehnt werden könnten, sondern jeder Fall einzeln geprüft werde. "Wenn wir zu einer europäischen Lösung kommen, würde es zum Beispiel bedeuten, dass bei einer Drittstaatenregelung keine individuelle Prüfung mehr stattfinden kann", sagte Ferber. Deutschland sei "momentan mit der Hinderungsgrund, zu europäischen Lösungen zu kommen, aufgrund dieses individuellen Rechtsschutzes".