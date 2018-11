Als im Juni dieses Jahres der Asylstreit zwischen CDU und CSU auf seinen Höhepunkt zusteuerte und es für Horst Seehofer wieder einmal eng wurde, da setzte er sich zu einem Einzelgespräch in die Sendung von Sandra Maischberger und sagte einen Satz, der entschlossen klingen sollte. Nach großer Klarheit und innerer Stärke. Wenn er aus seinem Amt scheide, antwortete er auf die unvermeidliche Frage nach seinem Rücktritt, dann mit der Fallbeilmethode: "sagen und aufhören".



Nun, rund ein halbes Jahr später, weiß man, dass bei dem großen Taktiker Seehofer zwischen Gesagtem und Gemeintem stets eine beachtliche Differenz besteht. Statt "sagen und aufhören" verfährt er nach der Methode "abwarten und aufschieben". Sein Beil fällt in Zeitlupe. Selbst ganz am Ende, wenn eigentlich schon alles klar ist.



Als die engste CSU-Führung am vergangenen Sonntag im Raum "Große Lage" der Parteizentrale zusammentraf, um über die Kandidaten für die Europawahl zu beraten, stand Seehofers Entscheidung längst fest. Die ZEIT hatte schon am Mittwoch über seine Pläne berichtet, sein Amt als Parteichef zur Verfügung zu stellen. Und auch wenn Seehofer die Meldung sogleich dementierte, war ihm insgeheim klar, dass es keinen Ausweg mehr gab.



Horst Seehofer will sein Amt vor dem Parteitag der CSU niederlegen. Sein Amt als Innenminister bleibe von dem Schritt unberührt, sagt Seehofer.

Und dennoch versuchte er es am Sonntag noch einmal mit seiner altbewährten Methode. Nachdem die CSU-Granden rund zwei Stunden über die Europawahl diskutiert hatten, kündigte Seehofer an, zu den "persönlichen Dingen" in der nächsten Woche Stellung zu nehmen. Noch einmal hüllte er sich in wolkige Worte, noch einmal wollte er es bei andeutungsvollen Sätzen belassen, um schließlich in der kommenden Woche scheinbar selbstbestimmt aus dem Amt zu scheiden.



Merkel war konsequenter

Doch im Gegensatz zu Angela Merkel ist der Grad der Selbstbestimmtheit in seinem Abgang kaum zu erkennen. In der CSU-Zentrale meldete sich danach sofort der Ex-Innenminister Hans-Peter Friedrich zu Wort und forderte Seehofer unmissverständlich auf, nun Klarheit zu schaffen. Ihm sei doch wohl klar, dass sein Rücktritt unumgänglich sei. Auch der Europapolitiker Markus Ferber äußerte sich entsprechend. Er verwies auf einen Beschluss seines schwäbischen Bezirksvorstandes, wonach ein Sonderparteitag Klarheit über die "Aufstellung der kommenden Jahre" bringen müsse. Ein "Weiter so" dürfe es auch in personeller Hinsicht nicht geben.



In der folgenden Stunde wuchs die Rednerliste an. Ein knappes Dutzend Mitglieder der Parteiführung meldete sich zu Wort. Und mit Ausnahme des Augsburger Bezirkschefs Johannes Hintersberger bekräftigten die meisten, wozu es eigentlich keine Alternative mehr gab: Ein Sonderparteitag müsse die wesentlichen Zukunftsfragen der CSU klären, die Erneuerung der Partei müsse nun ernsthaft beginnen. Selbst Seehofers Adlatus, der CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt, schloss sich der Forderung an.



Seehofer indes wehrte sich nicht. Einem Sonderparteitag werde er nicht im Wege stehen, sagte er und fügte später hinzu, da auf einem solchen Parteitag ein neuer Vorsitzender gewählt werden müsse, sei es "denklogisch notwendig, dass vorher ein Rücktritt erfolgen muss". Es war die endgültige Bestätigung, auf die die versammelten Parteigrößen gewartet hatten.