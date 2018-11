Nach Horst Seehofers Rücktritt als Parteivorsitzender der CSU mehren sich die Forderungen, dass er auch sein Amt als Innenminister niederlegen sollte. "Es ist nicht souverän, Zeit zu schinden und noch einige Monate im Amt zu bleiben", sagte Bundestagsvizepräsident Thomas Oppermann (SPD) der Rheinischen Post. Mit Seehofer im Amt könne ein Neustart der Koalition nicht gelingen. Oppermann forderte ihn deshalb dazu auf, Haltung zu zeigen und Verantwortung für "seine schweren politischen Fehler" zu übernehmen.

Seehofer hatte am Vormittag bestätigt, dass er sein Amt als CSU-Chef aufgeben werde, aber weiter Innenminister der großen Koalition bleiben wolle. "Ich bin Bundesinnenminister und werde das Amt weiter ausüben. Das Amt des Bundesinnenministers ist von dieser Entscheidung in keiner Weise berührt", sagte Seehofer und kündigte eine Erklärung "im Lauf der Woche" an.

SPD-Vizevorsitzender Ralf Stegner begrüßte Seehofers Entscheidung. "Wenn Herr Seehofer seine Ämter aufgibt, dann ist das konsequent." Er fügte hinzu: "Dass er Störenfried war in der Koalition seit dem Sommer, das lässt sich nicht bestreiten." Vielleicht trage der Schritt zu einer Beruhigung bei.



Neben dem Koalitionspartner SPD fordern auch Oppositionsparteien Seehofer zum Rücktritt auf. "Jeder Tag, den Horst Seehofer weiter Innenminister bleibt, ist ein Tag zu viel", sagte Grünen-Fraktionschefin Katrin Göring-Eckardt dem Tagesspiegel.



Seehofer müsse nach dem Parteivorsitz "in einem zweiten Schritt" auch sein Regierungsamt in Berlin aufgeben, sagte FDP-Chef Christian Lindner der Neuen Osnabrücker Zeitung. Er setze darauf, dass die Unionsparteien den Erneuerungsprozess fortsetzen. Alles andere sähe laut Lindner nicht nach Gestaltungskraft, "sondern nach verlöschender Glut" aus. "Das kann sich Deutschland nicht leisten."



Mit dem schrittweisen Abgang der Unionsvorsitzenden werde es absehbar "ein Kabinett der Ehemaligen" geben, sagte Lindner. "Es wird kein Parteichef mehr der eigenen Regierung angehören", sagte der FDP-Bundesvorsitzende. Ende Oktober hatte Bundeskanzlerin Angela Merkel ihren Rücktritt als CDU-Parteivorsitzende angekündigt.