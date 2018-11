Bekenntnisse zur Gleichberechtigung hört man fast täglich. Am Sonntag erst hat sich Justizministerin Katarina Barley empört, sie sähe ein "Meer von grauen Anzügen", wenn sie von der Regierungsbank ins Plenum des Bundestages blicke. Das Wahlrecht müsse geändert werden. Ähnlich rigoros klangen ihre Worte, als sie gefragt wurde, warum Frauen in den Verwaltungsspitzen der Regierung noch immer benachteiligt werden: "Wir sehen das überall, in der Wirtschaft, in der Politik – wenn keine Verpflichtung da ist, dann tut sich gar nichts an dem Anteil der Frauen in Führungspositionen." Die Bundesregierung solle aber ein gutes Vorbild sein und wolle deshalb ein "Gesetz auf den Weg bringen", um bis 2025 einen Frauenanteil von mindestens 50 Prozent in Leitungsebenen zu erreichen.



Wunsch und Wirklichkeit jedoch liegen weit auseinander. Denn tatsächlich hat die Bundesregierung bisher fast nichts unternommen, um ihr Versprechen auch einzulösen.

Barley hatte auf eine Recherche von ZEIT ONLINE reagiert, die gezeigt hatte, dass die Regierung Frauen seit Jahren systematisch bei der Besetzung leitender Positionen in Bundesministerien und Bundesbehörden sowie bei Beförderungen benachteiligt. Ihre Forderung war keine spontane Idee. Das Vorhaben steht so auch im Koalitionsvertrag: "Wir wollen daher die gleichberechtigte Teilhabe von Frauen und Männern in Leitungsfunktionen des öffentlichen Dienstes bis 2025 erreichen."



Nahezu wirkungslos

Ein Anliegen, dass auch der Familienministerin wichtig zu sein schien. Als ZEIT ONLINE Mitte Oktober in ihrem Ministerium nachfragte, wie weit die Pläne denn gediehen seien, lautete die Antwort: "Es ist beabsichtigt, gemeinsam mit dem Bundesjustizministerium einen Gesetzentwurf vorzulegen; die entsprechende Abstimmung hat begonnen."

Doch von einem neuen Gesetz ist inzwischen keine Rede mehr. Auf eine schriftliche Nachfrage der Grünen-Fraktion im Bundestag teilte das Familienministerin nun mit, es arbeite gemeinsam mit dem Justizministerium an einem ersten Referentenentwurf, mit dem das bestehende Gleichstellungsgesetz geändert werden solle.

Diese Gesetzesergänzung aber dürfte nahezu wirkungslos werden. Der entsprechende Arbeitsentwurf liegt ZEIT ONLINE vor. Die darin enthaltenen Formulierungen lassen befürchten, dass die Regierung ihr Versprechen abermals nicht einlösen wird. Das Gleichstellungsgesetz soll lediglich um einen Passus ergänzt werden: "Die paritätische Teilhabe von Frauen und Männern an Führungspositionen soll nach Maßgabe dieses Gesetzes bis zum Jahre 2025 erreicht werden."

Unterambitioniert

Was wie ein guter Plan klingt, verschleiert ein jahrzehntelanges Versagen. Denn genau dieses Gleichstellungsziel hatte sich die Bundesregierung schon vor 17 Jahren verordnet. So lange gibt es das Bundesgleichstellungsgesetz bereits. Viele Ministerien und Bundesbehörden ignorierten die Vorschrift jedoch. Das ist einfach, weil das Gesetz keine Sanktionen für den Fall vorsieht, dass es missachtet wird.

Der Reformentwurf verzichtet nun abermals darauf, solche Sanktionen festzuschreiben. Ministerien und Bundesbehörden, die sich bisher nicht an das Gesetz gehalten haben, könnten also auch zukünftig dagegen verstoßen und müssten keine Konsequenzen befürchten.

Noch handelt sich nur um eine sehr frühe Form einer Gesetzesänderung, die nicht alle beteiligten Ministerien durchlaufen hat. Doch so unterambitioniert, wie der Entwurf formuliert ist, lässt er wenig Raum für Hoffnung, dass er im Abstimmungsprozess zwischen den Ministerien wesentlich verschärft werden wird.

Ein Datum, wann die Gesetzesänderung ins Parlament eingebracht werden soll, gibt es auch nicht. Einen solchen Termin könne das Ministerium im "jetzigen Verfahrensstadium" nicht nennen, heißt es auf die Frage der Grünen.

Kein Kommentar

Wie gering das Interesse weiterer Ministerien ist, sich mit der Förderung von Frauen in Führungsfunktionen zu beschäftigen, kann man am Beispiel des Auswärtiges Amts ablesen. Dort liegt der Anteil an Führungsfrauen bei gerade einmal 13 Prozent.

Auf Twitter kommentierte das Ministerium diese Zahlen so: "Das nervt uns ebenfalls, gerne auch öffentlich." Das Stammpersonal im höheren Dienst sei immer noch überwiegend männlich. "Da muss sich was ändern!" Doch wer nach diesen Worten erfahren wollte, was sich das Auswärtige Amt denn konkret vorgenommen hat, erlebte eine Überraschung. Außenminister Heiko Maas erklärte sich zunächst bereit, schriftlich auf entsprechende Nachfragen von ZEIT ONLINE zu antworten. Seine Antworten blieben aber wochenlang aus. Das Ministerium sagte das Interview schließlich ab.

Die Opposition im Bundestag findet den Zwischenstand ambitionslos. Zumindest einen verbindlichen Zeitplan und konkrete Vorgaben, wie die Ziele erreicht werden sollen, hätte man erwarten dürfen, sagt Ulle Schauws, die Frauenpolitikerin der Grünen-Fraktion im Bundestag.