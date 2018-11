Verfassungsschutzchef Hans-Georg Maaßen wird nun offenbar doch entlassen und nicht als Sonderberater ins Bundesinnenministerium versetzt. Aus Sicherheitskreisen hieß es Medienberichten zufolge, das Ministerium bereite Maaßens Demission vor. Hintergrund sei, dass Maaßen in einer Abschiedsrede, deren Manuskript im Bundesamt für Verfassungsschutz (BfV) verteilt worden sei, massive Kritik an Teilen der Koalition geübt und seine umstrittenen Äußerungen zu den Vorfällen in Chemnitz erneut verteidigt habe.

Ein Ministeriumssprecher sagte, die Äußerungen würden derzeit geprüft. "Nach Abschluss der Prüfung wird Herr Minister Seehofer die notwendigen Konsequenzen ziehen", sagte er weiter. Eine Entscheidung stehe noch aus. Bundesinnenminister Horst Seehofer sagte am Sonntagabend am Rande einer CSU-Parteisitzung in München: "Im Moment kann ich zu der Sache nichts sagen." Er sei am Montag wieder in Berlin.

Streit um den Begriff "Hetzjagd"

Der Streit um Maaßen hatte im September eine Regierungskrise ausgelöst, die fast zum Bruch der großen Koalition geführt hätte. Streitpunkt war ein Interview Maaßens mit der Bild-Zeitung, in dem er gesagt hatte, ihm lägen "keine belastbaren Informationen" vor, dass in Chemnitz sogenannte "Hetzjagden" auf Ausländer stattgefunden hätten. Vielmehr sprächen "gute Gründe" dafür, dass es sich bei einem entsprechenden Video "um eine gezielte Falschinformation handelt, um möglicherweise die Öffentlichkeit von dem Mord in Chemnitz abzulenken".



In Chemnitz war am 26. August ein 35 Jahre alter Deutscher erstochen worden, tatverdächtig sind Asylbewerber. In der Folge war es wiederholt zu rechtsgerichteten und teilweise gewaltsamen Demonstrationen und Ausschreitungen gekommen.

Die SPD verlangte wegen des Interviews den Abschied Maaßens als Verfassungsschutzchef. Die Koalitionsspitzen verständigten sich in der Folge zunächst darauf, den 55-Jährigen an der Spitze des Geheimdienstes abzulösen und zum Innenstaatssekretär zu ernennen. Dies aber hätte eine Beförderung mit einem Gehalt von mehr als 14.000 Euro im Monat bedeutet.

SPD-Chefin Andrea Nahles hatte nach Abstimmung mit Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und Seehofer dennoch ihr Einverständnis zu der Maßnahme gegeben. Nach massiver öffentlicher Kritik räumte sie jedoch ein, einen Fehler gemacht zu haben und bat Merkel und Seehofer um eine andere Regelung. Daraufhin beschlossen die Spitzen der Koalition, dass Maaßen im Innenministerium als Abteilungsleiter für europäische und internationale Aufgaben zuständig sein sollte.