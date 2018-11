Der CSU-Vorsitzende Horst Seehofer hat seinen Rücktritt als Parteichef angekündigt. Wie mehrere Medien übereinstimmend berichteten, will Seehofer eine entsprechende persönliche Erklärung im Laufe der Woche abgeben. Dazu solle es Anfang 2019 einen Sonderparteitag mit Neuwahlen geben. Das machte Seehofer in einer Sitzung der engsten CSU-Spitze deutlich, wie unter anderem die Deutsche Presse-Agentur unter Berufung auf Teilnehmerkreise berichtete.

Wie die Nachrichtenagentur weiter meldete, will Seehofer auch sein Amt als Bundesinnenminister vorzeitig abgeben. Er habe keinen Zeitpunkt dafür genannt – jedenfalls vor Ende der laufenden Legislaturperiode. Das habe Seehofer bei Beratungen der engsten CSU-Spitze ebenfalls deutlich gemacht, so die dpa unter Berufung auf die Teilnehmerkreise.



Die CSU hatte bei der Landtagswahl in Bayern im Oktober eine schwere Pleite erlitten und die absolute Mehrheit verloren. Seehofer stand anschließend unter massivem Druck der eigenen Parteibasis. Als mit Abstand aussichtsreichster Nachfolgekandidat für den CSU-Chefposten gilt inzwischen der alte und neue bayerische Ministerpräsident Markus Söder. Der 51-Jährige würde Seehofer damit schon zum zweiten Mal beerben, nachdem er im März schon den Posten des Regierungschefs von ihm übernommen hatte.



Mit einem Rücktritt Seehofers als CSU-Chef war in den vergangenen Wochen immer stärker gerechnet worden. Beobachter erwarteten jedoch, dass Seehofer zunächst die Bildung einer Regierung in Bayern abwarten würde, wo die CSU nach dem Verlust der absoluten Mehrheit nun auf einen Koalitionspartner angewiesen ist. Der Koalitionsvertrag mit den Freien Wählern ist aber nun unterschrieben, Söder als Ministerpräsident wiedergewählt und vereidigt. An diesem Montag soll das Kabinett benannt werden.