Als Reaktion auf die Berichte über die Rücktrittsankündigung von CSU-Chef Horst Seehofer haben die Grünen im Bundestag seinen sofortigen Verzicht auf das Amt des Innenministers gefordert. "Jeder Tag, den Horst Seehofer weiter Innenminister bleibt, ist ein Tag zu viel", sagte Fraktionschefin Katrin Göring-Eckardt dem Tagesspiegel. "Wenn es um die Innere Sicherheit in unserem Land geht, darf es keine weitere Hängepartie geben." Seehofers Politik der Ausgrenzung und Spaltung sei "ein Sicherheitsrisiko" für die Gesellschaft. "Er sollte umgehend auch als Innenminister zurücktreten und nicht noch weitere Monate im Amt bleiben."

Sowohl die Deutsche Presse-Agentur als auch die Nachrichtenagentur AFP hatten am Sonntagabend berichtet, dass Seehofer bei Beratungen der engsten Parteispitze am Sonntagabend angekündigt, seine beiden Spitzenämter im kommenden Jahr abzugeben. Ein neuer Parteichef soll demnach auf einem Sonderparteitag Anfang 2019 gewählt werden. Einen konkreten Zeitpunkt für den Rückzug aus der Bundesregierung ließ der 69-Jährige allerdings offen. Er habe aber deutlich gemacht, dass er ohne den Parteivorsitz auch nicht Innenminister bleiben will, schreiben die Agenturen.

Auch der Parteichef der Grünen forderte den Rücktritt als Innenminister. "Ich halte Seehofer für den Falschen auf dem Posten des Innenministers, das hat er hinlänglich bewiesen über das letzte halbe Jahr", sagte Habeck dem rbb-Sender Radioeins. Gebraucht werde ein Innenminister, "der ein klares rechtsstaatliches Verhältnis und Verständnis hat und nicht den Staat parteipolitisch interpretiert". Ähnlich hatte sich am Sonntagabend der Grünen-Politiker Jürgen Trittin in der Talkshow Anne Will geäußert. Für den Rücktritt als Innenminister sei es "höchste Zeit". Trittin begründete das unter anderem mit dem Streit um Seehofers sogenannten Masterplan Asyl und dem Streit um den ehemaligen Verfassungsschutz-Chef Hans-Georg Maaßen.



"Schauen wir mal, wer kommt"

SPD-Chefin Andrea Nahles äußerte sich zu den Berichten zunächst zurückhaltend – zumindest indirekt bestätigte sie sie aber, indem sie am bei Anne Will sagte: "Wir schauen mal, wer kommt". Damit habe auch die letzte der drei Parteien in der Regierung eine personelle Erneuerung vollzogen. "Das haben wir aber schon gemacht, vor einem halben Jahr, da bin ich Parteivorsitzende geworden", sagte Nahles mit Blick auf die SPD. Auf die Frage, ob damit kein neuer Wechsel bei den Sozialdemokraten anstehe, sagte sie: "Definitiv nicht".

Die Debatten über etwaige personelle Veränderungen in den drei Koalitionsparteien sind die Folge von großen Stimmenverlusten von CDU, CSU und SPD bei jüngsten Wahlen. Zuletzt büßte die CSU ihre absolute Mehrheit bei der bayerischen Landtagswahl ein und kann nunmehr allein mit den Stimmen der Freien Wähler regieren. Für diese Niederlage wurde vor allem Parteichef Seehofer verantwortlich gemacht, genau wie zuvor die Stimmenverluste bei der Bundestagswahl 2017. Angekreidet werden ihm ein übermäßig harter Kurs gegenüber der Kanzlerin, die Hauptverantwortung für zwei Regierungskrisen, sein "Rücktritt vom Rücktritt" im Streit über die Flüchtlingspolitik im vergangenen Sommer und der Fall des inzwischen abgelösten Verfassungsschutzpräsidenten Hans-Georg Maaßen. Befeuert und beschleunigt wurde die Debatte schließlich durch die Ankündigung von Kanzlerin Angela Merkel, den CDU-Vorsitz im Dezember abzugeben.

Wie die dpa berichtet, meldeten sich in der internen CSU-Sitzung am Sonntagabend fast alle CSU-Bezirksvorsitzenden zu Wort und berichteten von der teils verheerenden Stimmung an der Basis. "Das war sehr deutlich", sagte ein Teilnehmer. Mit einer solchen Wucht der Wortmeldungen habe Seehofer womöglich nicht gerechnet – auch wenn in den Wochen nach der Landtagswahl sich immer mehr Bezirks- und Kreisverbände, immer mehr Abgeordnete und Landräte von ihm abgewandt hatten. Viele forderten – mal mehr, mal weniger direkt – den Rücktritt des Parteivorsitzenden und einen Sonderparteitag mit Neuwahlen.



Seehofer will "Erneuerung binnen der nächsten Wochen"

In den vergangenen Wochen war deshalb immer stärker mit einem Rücktritt Seehofers als CSU-Chef gerechnet worden. Beobachterinnen erwarteten jedoch, dass Seehofer zunächst die Bildung einer Regierung in Bayern abwarten würde, wo die CSU nach dem Verlust der absoluten Mehrheit nun auf einen Koalitionspartner angewiesen ist. Der Koalitionsvertrag mit den Freien Wählern ist aber unterschrieben, Söder als Ministerpräsident wiedergewählt und vereidigt. An diesem Montag soll das Kabinett benannt werden.

Als mit Abstand aussichtsreichster Nachfolgekandidat für den CSU-Vorsitz gilt nun der alte und neue bayerische Regierungschef Söder. Der 51-Jährige würde Seehofer damit schon zum zweiten Mal beerben, nachdem er im März schon den Posten an der Spitze der Landesregierung von ihm übernommen hatte.



Eine mögliche Nachfolgelösung für das Bundesinnenministerium ist dagegen noch offen. Seehofer selbst sagte dazu nach Teilnehmerangaben, nach der Neuwahl eines Vorsitzenden müsse der neue Parteichef die Aufstellung der CSU in Berlin in den Blick nehmen. Konkreter wurde er nicht.

Die Passauer Neue Presse berichtet indes unter Berufung auf Teilnehmer der Sitzung, Seehofer habe deutlich gemacht, dass sein Rückzug vom CSU-Vorsitz und dem Amt des Innenministers zeitnah geschehen wird und er nicht daran denkt, das Regierungsmandat in Berlin noch länger zu behalten. Seehofer habe von einer "Erneuerung binnen der nächsten Wochen" gesprochen.