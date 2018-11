CSU und Freie Wähler wollen die Eltern von Krippen- und jüngeren Kindergartenkindern in Bayern mit 1.200 Euro pro Kind und Jahr entlasten. Künftig soll es für alle Kindergartenkinder einen staatlichen Zuschuss von 100 Euro pro Monat geben, nicht wie bisher nur fürs dritte Kindergartenjahr. Das geht aus dem schwarz-orangen Koalitionsvertrag hervor, berichtet die Deutsche Presse-Agentur mit Verweis auf Teilnehmerinnen und Teilnehmer von Beratungsgesprächen der Parteigremien.

Dem Bericht zufolge planen die Parteien, ab 2020 auch für Eltern ein- und zweijähriger Kinder, die eine Krippe oder Tagesbetreuung besuchen, 100 Euro Zuschuss pro Monat zu geben. Dieser soll zusätzlich zum neu eingeführten bayerischen Familiengeld bezahlt werden, das Eltern aller ein- und zweijährigen Kinder erhalten, unabhängig von einem Krippenbesuch.

Nach dem Durchbruch in den Koalitionsverhandlungen am Freitagabend trafen sich CSU und Freie Wähler am Nachmittag zu Vorstands- und Fraktionssitzungen. Die Zustimmung beider Parteien zum Koalitionsvertrag gilt als Formsache. Am Montagvormittag soll der Koalitionsvertrag unterzeichnet werden, am Dienstag soll Markus Söder (CSU) im Landtag wieder zum Ministerpräsidenten gewählt werden.

Söder und Freie-Wähler-Chef Hubert Aiwanger hatten die Einigung auf einen Koalitionsvertrag am Freitagabend verkündet. Zu den inhaltlichen Verhandlungsergebnissen und der Ressortaufteilung sagten beide noch nichts, sondern verwiesen auf die Sitzungen der Parteigremien. Im Anschluss daran sind am Sonntagabend getrennte Pressekonferenzen der beiden Parteien geplant.

Frei Wähler erhalten angeblich drei Ministerien

Der dpa zufolge sollen die Freien Wähler jedoch drei Ministerien bekommen. Das sagte Ministerpräsident Markus Söder (CSU) nach Teilnehmerangaben in der Sitzung von CSU-Vorstand und -Landtagsfraktion. So sollen das Kultus-, Umwelt- und Wirtschaftsministerium an die Freien Wähler gehen. Zudem bekommt die Partei zwei Staatssekretäre, demnach also fünf Kabinettsposten. Gleichzeitig kündigte Söder nach Teilnehmerangaben die Schaffung eines eigenen Digitalisierungsministeriums an.

Schon während der Verhandlungen hatten CSU und Freie Wähler unter anderem angekündigt, Familien in Bayern massiv unterstützen zu wollen. Erwartet wurde deshalb, dass einerseits das von der CSU eingeführte Familiengeld für Eltern ein- und zweijähriger Kinder bleibt, andererseits der Forderung der Freien Wähler nach kostenfreien Kitas wenigstens zum Teil nachgegeben wird. Der Dissens über den Bau einer dritten Startbahn am Münchner Flughafen dürfte demnach wohl durch ein mehrjähriges Moratorium gelöst werden.

Seehofer lobt Verhandlungsergebnis

CSU-Chef Horst Seehofer lobte den schwarz-orangen Koalitionsvertrag von CSU und Freien Wählern. Er sprach von "beachtlichen Ergebnissen" und "einem sehr guten Beispiel, wie man eine Regierung bildet: kurze Zeit und hohe Disziplin". Zu den Inhalten sagte er nichts.



Die CSU war bei der Landtagswahl am 14. Oktober auf 37,2 Prozent abgestürzt und ist deshalb nun auf einen Koalitionspartner angewiesen. Nach Sondierungsgesprächen mit Freien Wählern und Grünen hatte die CSU der Partei Aiwangers den Vorzug gegeben.