Obwohl sich die meisten sicher noch gut daran erinnern können, dass der letzte Hype um einen Politiker – ja, genau, der um den damaligen SPD-Kanzlerkandidaten Martin Schulz – binnen weniger Monate nahezu in einem Albtraum geendet ist, tun wir es schon wieder: Wir geben uns den nächsten Hypes hin. Dieses Mal heißen die Auserwählten Robert Habeck und Friedrich Merz. Ersterer führt die Grünen gemeinsam mit Annalena Baerbock von einem Umfragehoch zum nächsten; der andere bewirbt sich um die Nachfolge von Angela Merkel als CDU-Vorsitzender. Habeck und Merz verkörpern beide die Hoffnung, sie könnten das Land aus jener Klemme befreien, in die die AfD es gebracht hat. In welche Richtung und auf welche Art allerdings, darin unterscheiden sich die beiden sehr.

Es beginnt beim Umgang mit der Nochkanzlerin: Während der Sauerländer Merz, der "Anti-Merkel", wie der Spiegel gerade titelte, die Christdemokraten vom Erbe der ersten Frau und Ostdeutschen im Kanzleramt erlösen soll, erscheint ausgerechnet der Grüne Habeck in vielem als ihr Nachfolger. Ihm fliegen nun die Herzen jenes links-liberalen Milieus zu, das sich hinter der Politik der Bundeskanzlerin wenn schon nicht offen versammelte, so doch in ihr emotional spätestens seit der Flüchtlingskrise im Jahr 2015 eine Heimat fand. Im Moment spricht keine Partei so selbstbewusst und vor allem so geschlossen davon, dass Deutschland eine offene Gesellschaft sein muss wie die Grünen. Das zeigt auch ihr Parteitag an diesem Wochenende in Leipzig. Alle anderen Parteien sind in dieser Frage ebenso gespalten wie der Rest des Landes. Und die AfD ist in ihrer Ablehnung natürlich vereint.

Auch deshalb hat Habeck der Bild-Zeitung vor zwei Wochen vehement widersprochen, als man dort Zitate eines Interviews so zusammenschob, dass es sich anhörte, er hätte Merkels Entscheidung, die Grenzen für Flüchtlinge im Sommer 2015 nicht zu schließen, für falsch gehalten. Jene damalige Willkommenskultur, so umkämpft sie bis heute ist, markiert die Zäsur des deutschen Selbstverständnisses: Nicht länger nur die Ankommenden, die Neuen, die erst einmal Fremden müssen sich an die Kultur der immer schon Dagewesenen anpassen – so wie es in der BRD von den Gastarbeitern und in der DDR von den Vertragsarbeitern gefordert war –, wenn sie dazugehören wollen, sondern selbstverständlich muss auch die Mehrheitsgesellschaft das tun. Und in dieser Veränderungsbereitschaft zeigt sich unser Unfertiges, Fragiles.

Bei Merz dagegen gibt es nichts Unfertiges, Fragiles. Die Linie ist klar: Er will die sich durch den Aufstieg der AfD zuletzt stark verändernde Parteienlandschaft wieder ordnen, im Prinzip restaurieren. Er glaubt, wenn er die CDU zurück in die reche Mitte führt, würde die SPD wieder konturierter und die Rechtspopulisten würden wirkungsloser. Die Amtszeit Angela Merkels erscheint dabei fast wie eine Chiffre, Ausnahme vom Regelfall, Symbol einer Veränderung, der einer wie er aus freien Stücken nie zugestimmt hätte.

Selbst die Frage, ob Merz Kanzler kann, scheint eigentlich keine zu sein. Sollte er sich auf dem Parteitag am 5. Dezember gegen Annegret Kramp-Karrenbauer und Jens Spahn durchsetzen können, das Amt stünde ihm quasi wie selbstverständlich zu. Obwohl er nur knapp zweieinhalb Jahre Fraktionsvorsitzender war.

Der Habeck-Effekt

Den Grünen hingegen ist es noch nie passiert, dass einer ihrer Vorsitzenden als künftiger Kanzler gehandelt wurde. Man merkt ihnen im Moment an, dass sie damit fremdeln, dass sie Angst haben, von ihrem eigenen Hype irgendwann wieder verschluckt zu werden. Aber nun sagen, laut einer Umfrage wiederum des Spiegel, 47 Prozent der Deutschen tatsächlich, dass sie sich vorstellen könnten, bei der nächsten Bundestagswahl grün zu wählen; immerhin 22 Prozent denken, es könnte einen grünen Kanzler oder eine grüne Kanzlerin geben. Und unter Frauen sind die Grünen mit 28 Prozent schon jetzt die stärkste Kraft, ergab eine neue Emnid-Umfrage.

Man kann das ruhig als einen Habeck-Effekt bezeichnen, auch wenn freilich alle so nett sind und den Namen von Annalena Baerbock nennen.

Nun hat Robert Habeck gerade ein Buch veröffentlich, das den für diese Spekulationen passenden Titel Wer wir sein könnten trägt. Lässt sich aus diesem Buch erkennen, worin der Habeck-Effekt genau besteht? Warum unsere Demokratie eine offene und vielfältige Sprache braucht, heißt es im Untertitel. Also: Wer wären wir denn, wenn er Kanzler wäre und nicht Merz?