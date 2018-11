Je nachdem, welche Leistungen man berücksichtigt, kommt man zu unterschiedlichen Ergebnissen: Bei der Pflegeversicherung werden Kinderlose stärker belastet. Auch wenn sich über ein Erwerbsleben hinweg höhere Summen ergeben, die monatliche Mehrbelastung ist nicht so groß: Aktuell zahlen Kinderlose maximal zehn Euro mehr als Eltern.



Kritiker von gleichen Beiträgen argumentieren, dass Eltern doppelt bestraft würden, wenn sie in den Sozialversicherungen ebenso hoch belastet werden und zugleich durch ihre Kinder und ihre Erziehungsleistung die Zukunft der Versicherungen garantierten.

Dagegen wird in der Regel angeführt, dass Eltern schon an anderer Stelle finanziell entlastet werden. So werden Erziehungszeiten in der gesetzlichen Rentenversicherung angerechnet, es gibt die sogenannte Mütterrente, die auch Erziehungszeiten berücksichtigt für Kinder, die vor 1992 geboren wurden. Und durch die beitragsfreie Familienversicherung in der gesetzlichen Krankenversicherung sind nicht nur die Kinder kostenlos mitversichert, sondern unter bestimmten Umständen auch der Ehepartner. Beiträge müssen auch Mütter und Väter während ihrer Elternzeit nicht entrichten. Die beitragsfreie Familienversicherung gilt allerdings auch für kinderlose Ehepaare, zum Beispiel, wenn ein Partner einer geringfügigen Beschäftigung nachgeht oder die Pflege von Angehörigen übernimmt.



Darüber hinaus werden in der Debatte häufig weitere familien- oder fiskalpolitische Leistungen erwähnt – das Elterngeld, das Kindergeld oder die Kinderfreibeträge bei der Einkommenssteuer beispielsweise oder auch der Anspruch auf einen Kitaplatz, der zumindest ab dem dritten Lebensjahr bundesweit beitragsfrei ist. Alle diese Maßnahmen stehen aber nicht in einem direkten Zusammenhang mit den Sozialversicherungen. Teilweise dienen sie auch dazu, die Erwerbsquote von Eltern zu erhöhen und können daher nicht in einer seriösen Gesamtrechnung berücksichtigt werden.



Der Darmstädter Sozialrichter Jürgen Borchert kommt in einer Studie aus dem Jahr 2012 zu dem Ergebnis, dass die Kinderlosen finanziell stärker profitieren, schlicht weil sie Leistungen aus dem System erhalten ohne künftige Beitragszahler großzuziehen. Demnach würden allein über die Renten-, Pflege- und Krankenversicherung jährlich 120 Milliarden von Familien hin zu Kinderlosen verteilt.