Nach der SPD-Fraktion haben sich auch die Bundestagsabgeordneten von CDU und CSU mit großer Mehrheit für den UN-Migrationspakt ausgesprochen. Die Koalitionsfraktionen wollen an diesem Donnerstag im Bundestag einen gemeinsamen Antrag beschließen, der die Vereinbarung gutheißt.

Der Pakt liege in deutschem Interesse, heißt es in dem Entschließungsantrag von Union und SPD, den die Unionsfraktion mit fünf Gegenstimmen beschloss. Bei der SPD wurde das Papier nahezu einstimmig angenommen. "Die nationale Souveränität Deutschlands steht nicht zur Disposition", heißt es weiter. Zugleich wird die Bundesregierung in dem achtseitigen Papier aufgefordert, weiterhin sicherzustellen, dass durch den Pakt die nationale Souveränität und das Recht Deutschlands, über seine Migrationspolitik selbst zu bestimmen, nicht beeinträchtigt werden.

In dem Antrag heißt es auch, Deutschland übernehme bei der Migration mehr Verantwortung als andere Länder, auch in der Europäischen Union. "Das wollen wir ändern – unter anderem durch eine faire Verteilung." Weiter steht in dem Antrag: "Trotz starker gesellschaftlicher Anstrengungen und des beeindruckenden bürgerlichen Engagements werden die Grenzen der Integrationsfähigkeit in unserem Land sichtbar."

Kanzlerin Angela Merkel (CDU) und andere führende Unionspolitiker hatten sich für den Pakt starkgemacht. Teilnehmerinnen der Unionssitzung berichteten, auch Innenminister und CSU-Chef Horst Seehofer habe ausführlich dafür geworben. Am Donnerstag will der Bundestag neben dem Koalitionsantrag auch über Anträge der Oppositionsfraktionen von FDP, Grünen und AfD zum Migrationspakt abstimmen.



"Was gibt es Stärkeres als einen Entschließungsantrag, der mit Mehrheit vom Deutschen Bundestag angenommen wird?", fragte Unions-Fraktionschef Ralph Brinkhaus. "Da haben wir alles erklärt, was zu erklären ist." Der Antrag "entzaubert auch einige Mythen".

CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt bewertete den Antrag ebenfalls positiv. "Das ist ein ausgesprochen gutes Zeichen, wenn beide Fraktionen, CDU/CSU und SPD, diese kommunikative Auseinandersetzung mit Rechts- und Linksaußen im Bundestag führen und die falschen Wahrheiten zurückweisen, die zu Panikmache und Aufregung in unserer Bevölkerung führen", sagte er.