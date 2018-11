Nach wochenlangem Zögern hat Bundesinnenminister Horst Seehofer am Donnerstag mit Thomas Haldenwang einen neuen Chef für das Bundesamt für Verfassungsschutz (BfV) ernannt. Am Freitag schon hatte dieser dann seinen ersten großen Auftritt vor dem Parlamentarischen Kontrollgremium des Bundestages. Wenn ein so wichtiges Amt neu besetzt wird, ist die Personalie immer auch ein politisches Signal. Vor allem, wenn der Vorgänger aufgrund eines Skandals gegangen wurde.

In diesem Fall sollen gleich zwei Botschaften ausgesendet werden. Die erste lautet: Ruhe reinbringen, nicht auffallen und vor allem bitte keinen Ärger verursachen. Seehofer sagte bei der Vorstellung Haldenwangs, es sei nun Zeit, "zu sachorientierter Arbeit zurückzukehren". Er lobte Handelwangs "ruhige, sachliche Art" und sagte, Präsidenten nachgeordneter Behörden sollten die Öffentlichkeitsarbeit "verantwortungsvoll wahrnehmen". Was übersetzt wohl bedeutet, Haldenwang solle bitte im Stillen seinen Job machen und nicht wie sein Amtsvorgänger Hans-Georg Maaßen ständig durch alarmistische Interviews unangenehm auffallen.



Rechte Szene "fest auf dem Radar"

Die zweite Botschaft, die mit Haldenwangs Ernennung verbunden ist, lautet: Der Verfassungsschutz wird sich stärker um Rechtsextremismus kümmern und möglicherweise auch um die AfD. Das machte Haldenwang gleich mehrfach deutlich. Islamismus sei weiter die größte Gefahr für die deutsche Sicherheit. Aber die rechtsextremistische Gewaltbereitschaft sei ebenfalls sehr hoch, man habe diese Szene daher "fest auf dem Radar", sagte er bei seiner Vorstellung am Donnerstag. Und am Freitag im Bundestag ergänzte er, dass mehr als jeder Zweite der 24.000 den Behörden bekannten Rechtsextremisten als gewaltbereit einzuschätzen sei.

Er will jetzt auch "genauer hinschauen", wenn es um die zunehmende Vernetzung bislang unabhängiger Szenen wie Rocker und Neonazis geht. "Wir müssen da sehr wachsam sein", sagte Haldenwang. Die Möglichkeit, künftig Teile der AfD zu beobachten, werde derzeit in Zusammenarbeit mit den Landesämtern geprüft. Noch in diesem Jahr wolle man dazu eine fundierte Einschätzung abgeben. Haldenwangs Vorgänger Hans-Georg Maaßen war dafür kritisiert worden, dass er Rechtsextremismus nicht als Schwerpunkt seiner Arbeit gesehen hatte und dass er es ablehnte, eine Beobachtung der AfD zu prüfen. Ja, er hatte zum Schluss sogar Linksextremisten in der SPD vermutet, was selbst die CDU lächerlich fand.



"Ich trage keine Weste"

Beginnt mit Haldenwang nun wirklich ein Neuanfang?



Oberflächlich scheint es so. Was ihn von Maaßen unterscheide, wurde Haldenwang bei seiner Vorstellung gefragt. "Ich habe eine größere Brille. Und ich trage keine Weste", war seine scherzhafte Antwort. Geht es danach, ließe sich auch noch der militärische Haarschnitt ergänzen. Haldenwang hat die grauen Haare zum Crew cut rasiert, wie diese Frisur beim Militär genannt wird.

Auch im Auftreten unterscheiden sich die beiden. Die Abgeordneten des Geheimdienstkontrollgremiums zumindest waren nach der öffentlichen Anhörung voll des Lobes. Er habe sich in seinem Ton und seinem Stil "wohltuend" von seinem Vorgänger abgehoben, sagte sogar André Hahn von der Linkspartei, der ein ausgewiesener Kritiker der Dienste ist.

Und trotzdem sprechen zwei Dinge gegen einen echten Neuanfang. Erstens die Tatsache, dass Haldenwang der Stellvertreter von Maaßen war und fünf Jahre lang "eng und vertrauensvoll" mit ihm zusammengearbeitet hat, wie er sagte. Es ist bei den Geheimdiensten ungewöhnlich, dass der Stellvertreter übernimmt, wenn der Chef gehen musste. Beim Bundesamt für Verfassungsschutz ist es sogar das erste Mal. Üblicherweise wird extra jemand gesucht, der mit dem Rausgeworfenen nichts zu tun hatte.



Seehofer hatte keinen Plan

Möglicherweise ist das aber nur der Orientierungslosigkeit des Innenministers geschuldet. Es gab vor einiger Zeit eine Runde mit dem Minister, bei der es darum ging, welcher Typ Behördenchef denn für das BfV als Nachfolger Maaßens gesucht werden solle. Ein Kommunikator? Ein Schlapphut? Ein Verwaltungsprofi? Seehofer habe keine Idee gehabt, wie der Verfassungsschutz künftig geführt, in welche Richtung er entwickelt werden solle, heißt es von Menschen, die dabei waren. Er habe nur hilflos in die Runde geschaut. Und so wurde es eben der Stellvertreter. Mit dem können immerhin alle leben, weil er so ruhig und sachlich agiert.

Zweitens ist noch nicht absehbar, wie weit im Verfassungsschutz mittlerweile jene politischen Positionen vorgedrungen sind, die Maaßen selbst zuletzt auch immer offener vertreten hatte. AfD-Nähe und Bekämpfung von allem, was links der Mitte ist, könnten sich über Personalpolitik und andere Entwicklungen längst tiefer in der Behörde festgesetzt haben. Darauf zumindest deuten Beobachtungen von Menschen hin, die sich im Verfassungsschutz auskennen. Auf der Arbeitsebene würden erste Mitarbeiter bereits Haltungen der Neuen Rechten teilen, heißt es.

Ein altes Bonmot über den Verfassungsschutz sagt, nicht die Kunden des Dienstes seien das größte Problem für die Demokratie. Sondern die eigenen Leute.

Haldenwang wird vor allem dafür gelobt, dass er die eigene Behörde so gut kenne und verstehe. Daher wird es auch zu seinem Job gehören müssen, ein Abdriften des Amtes nach rechts zu verhindern.