Mindestens 716 Millionen Euro hat die Bundesregierung in den vergangenen fünf Jahren für externe Berater ausgegeben. Das ist angesichts der jahrelangen Kritik am Einfluss von Lobbyisten auf die Politik erschreckend viel Geld.

Natürlich, es gibt Argumente, die für die Praxis sprechen – vor allem, wenn es um die Gesetzgebung geht. Vom ersten Diskussionsentwurf in den Ministerien bis zur Veröffentlichung im Bundesgesetzblatt ist es ein langer Weg. Oft werden Expertinnen und Experten engagiert, um den komplexen Prozess inhaltlich zu begleiten. Eurorettungsschirm, Mietpreisbremse, Pflege: Rund 550 Gesetze wurden auf diesem Weg allein in der vergangenen Wahlperiode verkündet. Ist es da nicht verständlich, dass in den Ministerien nicht zu jedem Thema das notwendige Wissen vorhanden ist?

Das Argument trägt nur vordergründig. Bei näherer Betrachtung ist es vielmehr Ausdruck eines fundamentalen Problems: Es verfestigt den Eindruck, dass Politik mit der zunehmend komplexen Wirklichkeit genauso überfordert ist, wie die Bürgerinnen und Bürger. Doch wenn die Politik die Herausforderungen unserer Zeit nicht ohne externe Hilfe managen kann, leidet das Vertrauen. Mit diesem Phänomen wird in der politischen Soziologie in Teilen die Entfremdung zwischen "dem Volk" und "den Politikern" erklärt.

Von der Leyen hat ein Beraterproblem

Hinzu kommt, dass es viele Bereiche gibt, in denen externe Berater nicht zwingend eine gute Wahl sind. Das beste Beispiel dafür ist das Verteidigungsministerium, dessen Beraterpraxis zuletzt vom Bundesrechnungshof gerügt wurde: Im Raum stehen Vorwürfe der Verschwendung von Steuergeldern und der Vetternwirtschaft. Die Opposition sieht ein "Buddy-Netzwerk" am Werk – und spricht von "Kontrollverlust" der Ressortführung. Für Ursula von der Leyen, die nach den Problemen in ihrem Ressort wie keine andere auf externe Berater für eigentlich staatliche Strukturen gesetzt hat, könnte sich das zu einer politischen Krise ausweiten.

© ZEIT ONLINE Sasan Abdi-Herrle Chef vom Dienst, ZEIT ONLINE zur Autorenseite

Externe Expertise kann sinnvoll sein – sie schafft aber auch schnell ein anrüchiges Milieu. Welche Interessen setzen sich durch? Wer wird warum beauftragt? Die Bundesregierung sollte diesen berechtigten Fragen dadurch begegnen, ihre eigene Expertise in allen relevanten Bereichen aufzubauen.



Mehr Beamte, weniger Berater: Das muss die Beteiligung von Verbänden, NGOs und anderen Lobbykräften nicht ausschließen, die ja sogar demokratisch legitimieren kann. Allerdings wäre eine solche Maßnahme wohl teurer als externe Berater. Doch sie würde sich lohnen.