Will die Union in Zukunft ihren Anspruch auf das Kanzleramt aufrecht erhalten, darf es in der Beziehung nie wieder so weit kommen wie in der Zeit von 2015 bis zur Regierungskrise im Sommer 2018. Auch wenn Kramp-Karrenbauer und der designierte CSU-Chef Markus Söder kaum eine breite Basis habitueller und politischer Überzeugungen teilen – ihr Verhältnis ist wesentlich weniger vorbelastet als das zwischen Merkel und Seehofer. Die Kunst wird also darin liegen, Gemeinsamkeiten herauszuarbeiten und gleichzeitig einen Rahmen für Dissens abzustecken. So können die zwei Parteichefs zwei divergente Meinungen vertreten, ohne sich im Ton zu vergreifen und die Regierung an den Rand des Scheiterns zu bringen.