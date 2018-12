Deutsche Politiker von CDU, SPD und Grünen sehen in einer Moscheesteuer nach dem Vorbild der Kirchensteuer eine Möglichkeit, Moscheen von Zahlungen und damit auch vom Einfluss aus dem Ausland unabhängiger zu machen.

Derzeit werden beispielsweise die Imame der Moscheen, die der Türkisch-Islamischen Union (Ditib) angehören, von der türkischen Religionsbehörde Diyanet entsandt und bezahlt. Darum sehen Kritiker in ihnen ein Instrument der türkischen Regierung und des Staatspräsidenten Recep Tayyip Erdoğan, Einfluss auf Muslime in Deutschland zu nehmen. Ähnliche Befürchtungen gibt es auch im Hinblick auf viele arabische Staaten.

Aiman Mazyek, der Vorsitzende des Zentralrats der Muslime in Deutschland, hält allerdings dagegen: Abgesehen von der Imamfinanzierung durch Diyanet gebe es kaum Spenden aus dem Ausland. Wenn sie vorkämen, seien sie die Ausnahme. Die Zeiten, in denen etwa Saudi-Arabien über die Islamische Weltliga Moscheen regelmäßig alimentiert habe, seien längst vorbei. Die meisten Moscheen in Deutschland würden auch heute schon hauptsächlich durch Spenden und Mitgliedsbeiträge aus dem Inland finanziert, so Mazyek.