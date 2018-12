Der neue CDU-Generalsekretär Paul Ziemiak will in der CDU einen Kurswechsel durchsetzen. Im Interview mit dem Deutschlandfunk kündigte Ziemiak eine "neue Diskussionskultur" an. Die CDU müsse ihr Profil schärfen und in vielen Fragen eindeutiger Position beziehen, sagte Ziemiak.



Im Zweifel will sich der Generalsekretär hierfür – genauso wie die neue Parteivorsitzende Annegret Kramp-Karrenbauer – gegen die Politik von Bundeskanzlerin Angela Merkel stellen. Als Beispiele nannte er hierfür die doppelte Staatsbürgerschaft, an der Merkel trotz eines gegenteiligen Votums auf dem Essener Parteitag 2016 festgehalten hatte.

Auf die Frage, was er einer Kanzlerin sagen würde, die argumentiere, die Partei sei nicht die Regierung, entgegnete Ziemiak: "Dann hätten wir viele Argumente geliefert, dass sie ihre Meinung ändert. Dafür ist auch ein Generalsekretär da, da auch mal Tacheles zu reden."

Laut Ziemiak müssten die Christdemokraten klarmachen, wofür sie stünden. Es gebe viele Menschen, "die uns gerne wählen würden, wenn sie ein klares Profil sehen würden", sagte er im Hinblick auf die Wählerinnen und Wähler, die die CDU an die AfD und die Grünen verloren hat.

"Ein hartes Stück Arbeit, diese Partei zusammenzuhalten"

Im Hinblick auf einzelne Parteiaustritte nach der Wahl Kramp-Karrenbauers sagte Ziemiak, es werde ein "hartes Stück Arbeit, diese Partei zusammenzuhalten und diejenigen auch wieder zu motivieren, die sich etwas anderes gewünscht haben". Sowohl Friedrich Merz als auch der andere unterlegene Kandidat Jens Spahn müssten in der Partei weiterhin eine Rolle spielen.

Ziemiak war seit 2014 Vorsitzender der CDU-Jugendorganisation Junge Union und gilt als Vertrauter von Gesundheitsminister Jens Spahn. Dennoch schlug ihn Kramp-Karrenbauer als neuen Generalsekretär vor, um alle Flügel der Partei zusammenzuführen. Ziemiak, der Anfangs noch dagegen war, unter Kramp-Karrenbauer Generalsekretär zu werden, wurde mit 62,8 Prozent gewählt, was er selbst auf Twitter ein "ehrliches Ergebnis" nannte. Gerade bei Teilen der Jungen Union kam seine Kandidatur nicht gut an. Vereinzelt wurde ihm geraten, die Wahl im Hinblick auf das durchwachsene Ergebnis gar nicht erst anzunehmen.