Im Falle einer direkten Wahl des Bundeskanzlers würde die neue CDU-Vorsitzende Annegret Kramp-Karrenbauer alle potenziellen SPD-Kandidaten schlagen. Laut einer Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Forsa wären die SPD-Vorsitzende Andrea Nahles und ihre Vorgänger Martin Schulz und Sigmar Gabriel ebenso chancenlos wie Bundesfinanzminister und Vizekanzler Olaf Scholz.

Träten Kramp-Karrenbauer und Nahles gegeneinander an, würden sich den Umfragedaten zufolge 48 Prozent der Befragten für die CDU-Vorsitzende und lediglich zwölf Prozent für die SPD-Chefin entscheiden. Ein Duell von Kramp-Karrenbauer und Schulz würde demnach mit 48 zu 16 Prozent enden. Hieße Kramp-Karrenbauers Gegenkandidat Olaf Scholz, würde sie laut der Umfrage 43 Prozent der Stimmen erhalten, für Scholz würden 20 Prozent votieren. Das beste SPD-Ergebnis würde Sigmar Gabriel mit 21 Prozent bekommen, auch hier würde Kramp-Karrenbauer aber mit 43 Prozent klar gewinnen.

Für ihre Befragung im Auftrag der Sender RTL und n-tv stellten die Forsa-Experten auch die sogenannte Sonntagsfrage. Demnach würden lediglich 15 Prozent der Befragten für die SPD votieren, sollten sie am kommenden Sonntag einen neuen Bundestag bestimmen. Zweitstärkste Kraft nach der Union – sie käme in dem Fall auf 32 Prozent der Stimmen – wären dann die Grünen mit 19 Prozent. Dahinter lägen die AfD mit zwölf Prozent, FDP und Linke kommen in der Erhebung auf acht Prozent.

Grundlage dieses Stimmungsbildes ist die Befragung von 2.507 Menschen, die in der vergangenen Woche von Montag bis Freitag nach ihrer Meinung befragt wurden.